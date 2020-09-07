Як дізнатися, що захворів коронавірусом? Поради інфекціоніста



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Медик радить не ковтати таблетки пачками, а звернутися до сімейного лікаря і уникати самолікування

За словами лікарки, перший симптом - закладеність носа

Головний лікар інфекційної лікарні міста Миколаїв Світлана Федорова записала відеозвернення, за допомогою якого можна провести самодіагностику.

Також Світлана Федорова дає поради, що треба робити, якщо симптоми виявилися.

«Слухати знайомих і займатися самолікуванням - може занадто дорого коштувати для здоров'я і життя», - каже Світлана Федорова.

За словами лікарки, перший симптом - закладеність носа.

«Зараз поширена думка, що при інфікуванні людина втрачає нюх. Це трапляється не у всіх. Деякі хворі продовжують розрізняти запахи. Наступний симптом - відчуття розбитості, загальна слабкість з невеликою температурою, яку люди найчастіше схильні ігнорувати. Пневмонія може почати розвиватися з перших днів, але її часто не відчувають пацієнти. Її буде видно на КТ через 5-7 днів після інфікування», - пояснює Федорова.

Медик радить не ковтати таблетки пачками, а звернутися до сімейного лікаря і уникати самолікування.

«У домашніх умовах можна промивати частіше ніс, робити полоскання і пити більше рідкого. ПЛР, імуноглобуліни або цітотест ... Якщо тільки захворіли - краще ПЛР, імуноглобуліни знадобляться пізніше. Вони підходять, якщо ви готуєтеся до планової операції», - каже Світлана Федорова.

Коронавірус в Україні

Всього 138068

Хворіють 72582

Одужали 62606

Померли 2877

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Як повідомлялося, в Україні 5 вересня в Україні зафіксовано 2107 нових випадків коронавірусу, це на 729 випадків менше, ніж минулої доби (2836). Одужали – 578 (вчора 937), померли – 35 (вчора 51). Загалом одужали 62227 осіб, летальних випадків – 2846. Від початку пандемії заразилося коронавірусом 135894 людини.