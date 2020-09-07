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    Суспільство

    Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 2174 нових хворих на Covid-19

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    За добу в Україні померла 31 людина - Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 2174 нових хворих на Covid-19
    За добу в Україні померла 31 людина

    Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксовано 2877 летальних випадків

    В Україні за минулу добу, 6 вересня виявлено ще 2174 людини, які захворіли на Covid-19. Це на 67 випадків більше, ніж днем раніше (2107).

    Одужали за минулу добу –  379 (днем раніше – 578), померли –  31 (35).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 138068 людей, одужали 62606 осіб, летальних випадків – 2877.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      138068
    • Хворіють
      72582
    • Одужали
      62606
    • Померли
      2877

    До слова, у світі станом на ранок 7 вересня 27 003 973 людини захворіли коронавірусом. З початку пандемії померло 882 062 людини, а кількість тих, хто видужали - 18 056 984 особи. Найбільше хворих на коронавірус в США, Бразилії, Індії і Росії. Так, в США зафіксовано 6 275 775 хворих на коронавірус, в Бразилії - 4 137 521 хвора особа, в Індії - 4 113 811 хворих. 

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