Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 2174 нових хворих на Covid-19



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За добу в Україні померла 31 людина

Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксовано 2877 летальних випадків

В Україні за минулу добу, 6 вересня виявлено ще 2174 людини, які захворіли на Covid-19. Це на 67 випадків більше, ніж днем раніше (2107).

Одужали за минулу добу – 379 (днем раніше – 578), померли – 31 (35).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 138068 людей, одужали 62606 осіб, летальних випадків – 2877.

Коронавірус в Україні

Всього 138068

Хворіють 72582

Одужали 62606

Померли 2877

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До слова, у світі станом на ранок 7 вересня 27 003 973 людини захворіли коронавірусом. З початку пандемії померло 882 062 людини, а кількість тих, хто видужали - 18 056 984 особи. Найбільше хворих на коронавірус в США, Бразилії, Індії і Росії. Так, в США зафіксовано 6 275 775 хворих на коронавірус, в Бразилії - 4 137 521 хвора особа, в Індії - 4 113 811 хворих.