Сирі овочі становлять загрозу для кишківника – дослідження



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Дослідження проводилися на людях і гризунах

Овочі, що не піддавалися термічній обробці, знищують корисні бактерії, які допомагають травленню і зміцненню імунітету

Вчені з США розповіли, як сирі овочі впливають на роботу кишківника.

Дослідники встановили, що вживання овочів, що не піддавалися термічній обробці, тягне за собою ряд негативних наслідків для травлення. Такі продукти знищують корисні бактерії, що допомагають травленню і зміцненню імунітету.

Дослідження проводилися на людях і гризунах. Були розроблені спеціальні дієти для чотирьох груп мишей.

Гризуни першої і другої групи їли сирі м'ясо і солодку картоплю, а представники третьої і четвертої груп вживали ті ж продукти в відварному, підсмаженому або тушкованому вигляді.

За підсумками експерименту вчені звернули увагу на те, що у гризунів, які їли різні види м'яса, не було різниці в мікрофлорі. При цьому у гризунів, що харчувалися овочами, вона сильно відрізнялася.

Проаналізувавши відмінності, дослідники зробили висновок, що сирі овочі знищують корисні бактерії в кишківнику, а термічно оброблені, навпаки, діють на мікрофлору органу травлення позитивно.