Супрун розповіла, як покращити здоров’я продуктами, що дарує осінній врожай



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Восени джерелом вітамінів є обліпиха, печені гарбузи, картопля, морква і волоські горіхи, насіння та рослинна олія

Колишня керівниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла, як покращити здоров’я за допомогою продуктів, що дарує осінній врожай.

Про це Супрун розповіла на своїй сторінці у Facebook.

За словами експерта, щоб не відчувати браку вітаміну А, споживайте провітамін А у гарбузах, моркві та обліписі. «Пам’ятайте, що для засвоєння цього провітаміну потрібні жири і термічна обробка, тож гарбузовий суп зі сметаною — найкраще осіннє рішення», - наголошує Супрун.

Експерт зазначає, що вітаміном Е, який є потужним антиоксидантом, можна збагатити організм, вживаючи соняшникову олію, волоські горіхи і насіння.

«Вітамін D, що потрібен для правильного обміну кальцію, здоров’я кишківника та адекватної роботи імунної системи, на городі не знайти. Ми споживаємо вітамін D в складі тваринної їжі, як-от яйця, печінка та жирна риба, а також утворюємо його самі із холестерину», - пише Супрун.

Перша реакція синтезу вітаміну D відбувається в шкірі під дією ультрафіолету. Тож про всяк випадок з жовтня по квітень багато лікарів радять приймати і дітям, і дорослим вітамін D. Та насправді добавки потрібні не всім і не завжди. Офіційні рекомендації радять вживати вітамін D додатково немовлятам і дітям до 5 років, людям із хворобами кишківника, нирок та печінки, темношкірим людям, що живуть в північних широтах, старшим за 65 років, веганам, а також тим, в кого лабораторно виявлена нестача цього вітаміну.

Супрун інформує, що найкращими осінніми джерелами вітаміну С є обліпиха, червоний солодкий та гострий перці і броколі, приготована у пароварці. «На обліпиху зверніть особливу увагу. В 100 грамах обліпихи в 15 разів більше вітаміну С, ніж в апельсинах, а також високий вміст цинку, магнію, заліза, та практично всі вітаміни», - пише ексголова МОЗ.

Супрун каже, що поповнити організм фолієвою кислотою можна за допомогою шпинату та броколі. «Вітамін В1 дарує нам печена картопля в мундирі, гарбузи, кукурудзяна крупа (тобто банош) і пшоно. Вітамін В2 восени найкраще шукати у білих грибах та шпинаті. Вітамін В6 з-поміж рослин є нуті, або турецькому горосі, з якого роблять хумус та фалафель. А найвищий вміст вітаміну В12, який рятує від анемії, у печінці, серці, а також м’ясі і кисломолочному сирі», - пише експерт.

Також Супрун додає приблизне осіннє корисне меню:

Гарбузовий суп з курячою печінкою, посипаний гарбузовим насінням. Провітаміни А, вітаміни D, Е, В6, В12, омега-3 жирні кислоти, цинк.

Суп із броколі, пшона та шпинату з вершками: вітамін С, D, В1, В2, В9 (фолієва кислота), В12, мідь.

Хумус з базиліком, на соняшниковій олії: вітаміни В6, В9, Е, залізо, кальцій, омега-3 та омега-6 жирні кислоти, амінокислота триптофан.

Банош зі сметаною та білими грибами: про-вітамін А, вітаміни D, B2, цинк, селен, амінокислоти.

Печена картопля з олією, салом та квашеною капустою: калій, В1, С, вітамін Е, клітковина, омега-3 та омега-6 жирні кислоти, пробіотики.

До чаю з обліпихи беріть волоські горіхи, а для заспокоєння нервів гризіть соняшникове і гарбузове насіння, а не печивко.