Супрун продовжить розвивати культуру здорової дискусії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уляна Супрун

Є чимало роботи у сфері просвітництва – Супрун

Колишня в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун ініціює створення в Україні потужного незалежного аналітичного центру.

Про це вона написала на сторінці у Facebook за результатами поїздки до США.

«У Сполучених Штатах була на зустрічах в кількох аналітичних центрах, де говорили про спільні проєкти не лише у сфері охорони здоров’я, а й національної безпеки та культури. Але будемо звертати увагу і на те, що відбувається у правоохоронній та судовій системі. Бо якщо вони не працюють, то в країні не може працювати майже нічого, зокрема, і в медицині. Хочемо створити в Україні потужний незалежний аналітичний центр, аби аналізувати політики, які впроваджуються, та давати експертні поради владі та громадянському суспільству», – написала Супрун.

Вона зазначила, що є чимало роботи у сфері просвітництва.

«Тож хочемо продовжити нашу традицію державних комунікацій здорової людини, і розвивати свою комунікаційну платформу. У нашому суспільстві потрібно розвивати культуру здорової дискусії та здорової критики. Потрібно, аби хтось порушував теми, про які немає кому говорити або просто не стає часу. Тож скоро I’ll be back», – зазначила Супрун.

Вона додала, що літала до США, аби особисто подякувати партнерам України і донорам, які допомагали реалізувати та підтримували трансформацію системи охорони здоров’я.

«На цих зустрічах говорили й про те, що можемо зробити, аби результати нашої спільної роботи не було втрачено, а зміни, на які українці так чекають, продовжувалися. Ми із командою зробили все можливе, аби перехід влади й передача справ у міністерстві відбулися максимально цивілізовано, а система продовжила працювати в штатному режимі», – зауважила Супрун.

За її словами, дуже важливо, аби новий уряд не лише зберіг те, що вже зроблено, а й сам зробив більше за попередників, оскільки має для цього всі умови – лояльність Ради, парламентського комітету та Офісу Президента.

«А щодо нас, то, як і казала, нікуди не зникаємо і продовжуємо працювати на користь українців. Виявляється, це можна робити і без посади», – підсумувала Супрун.

Як повідомлялося, колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун на тлі обговорення пікантної поведінки народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви розповіла українцям правду про мастурбацію.