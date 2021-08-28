Організація потрапила під репресії білоруської влади разом з рядом інших недержавних громадських організацій

Організація потрапила під репресії білоруської влади разом з рядом інших недержавних громадських організацій

Організацію звинуватили у недотриманні законодавства

Верховний суд Білорусі ліквідував Незалежну асоціацію журналістів. Про це повідомляє сама організація.

Причиною названа повторне порушення законодавства про громадські об'єднання.

Білоруська асоціація журналістів працювала з 1995 року, а в 2004 році була удостоєна Європарламентом премії імені Сахарова «За свободу думки».

Організація вела моніторинг порушень свободи висловлювань та про ЗМІ в тому числі після торішніх президентських виборів у Білорусі.

Нагадаємо, у білорусі відкрили справу проти «Союзу білоруських письменників», підставою для початку громадянського виробництва проти організації послужив позов міністерства юстиції про ліквідацію «Союзу білоруських письменників». Як наголошується в документі, в порядку підготовки справи до судового розгляду в приміщенні Верховного суду на 24 серпня призначене опитування.

До слова, в Білорусі 14-15 липня пройшли обшуки в недержавних організаціях, в тому числі в «Союзі білоруських письменників» і низці ЗМІ. У Слідчому комітеті це пояснили їх причетністю до тіньових грошових потоків і несплаті податків.

Нагадаємо, 12 серпня у Білорусі затримали колишнього кандидата в президенти Андрія Дмитрієва.

Також у московський відділ поліції 27 серпня доставили співачку Анжелікуб Агураш, яка раніше була оголошена в розшук в Білорусії.



За даними джерел, артистку зараз допитують – в Білорусії стосовно неї порушено кримінальну справу за розпалювання соціальної ворожнечі і публічну образу невизнаного президента Олександра Лукашенка.