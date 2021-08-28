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    Верховний суд Білорусі ліквідував Незалежну асоціацію журналістів

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    Організація потрапила під репресії білоруської влади разом з рядом інших недержавних громадських організацій - Верховний суд Білорусі ліквідував Незалежну асоціацію журналістів
    Організація потрапила під репресії білоруської влади разом з рядом інших недержавних громадських організацій
    Фото з відкритих джерел

    Організацію звинуватили у недотриманні законодавства

    Верховний суд Білорусі ліквідував Незалежну асоціацію журналістів. Про це повідомляє сама організація.

    Причиною названа повторне порушення законодавства про громадські об'єднання.

    Білоруська асоціація журналістів працювала з 1995 року, а в 2004 році була удостоєна Європарламентом премії імені Сахарова «За свободу думки».

    Організація вела моніторинг порушень свободи висловлювань та про ЗМІ в тому числі після торішніх президентських виборів у Білорусі.

    Нагадаємо, у білорусі відкрили справу проти «Союзу білоруських письменників», підставою для початку громадянського виробництва проти організації послужив позов міністерства юстиції про ліквідацію «Союзу білоруських письменників». Як наголошується в документі, в порядку підготовки справи до судового розгляду в приміщенні Верховного суду на 24 серпня призначене опитування.

    До слова, в Білорусі 14-15 липня пройшли обшуки в недержавних організаціях, в тому числі в «Союзі білоруських письменників» і низці ЗМІ. У Слідчому комітеті це пояснили їх причетністю до тіньових грошових потоків і несплаті податків.

    Нагадаємо, 12 серпня у Білорусі затримали колишнього кандидата в президенти Андрія Дмитрієва.

    Також у московський відділ поліції 27 серпня доставили співачку Анжелікуб Агураш, яка раніше була оголошена в розшук в Білорусії.


    За даними джерел, артистку зараз допитують – в Білорусії стосовно неї порушено кримінальну справу за розпалювання соціальної ворожнечі і публічну образу невизнаного президента Олександра Лукашенка.

    Теги: Білорусь ЗМІ суд
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    Верховний суд Білорусі ліквідував Незалежну асоціацію журналістів