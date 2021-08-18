У Білорусі Верховний суд порушив справу про ліквідацію «Союзу білоруських письменників»

Члену письменницької організації, який буде представляти її в суді, слід мати при собі документи, що підтверджують його повноваження на участь у справі

Згідно з документом, підставою для початку громадянського виробництва послужив позов міністерства юстиції про ліквідацію організації

Верховний суд Білорусі порушив цивільну справу про ліквідацію громадського об'єднання «Союз білоруських письменників». Повідомлення про це письменницька організація розмістила на своєму сайті.

Згідно з документом, підставою для початку громадянського виробництва послужив позов міністерства юстиції про ліквідацію «Союзу білоруських письменників». Як наголошується в документі, в порядку підготовки справи до судового розгляду в приміщенні Верховного суду на 24 серпня призначений опитування.

Фото: lit-bel.org

Члену письменницької організації, який буде представляти її в суді, слід мати при собі документи, що підтверджують його повноваження на участь у справі, а також письмовий відгук на позовну заяву.

До слова, в Білорусі 14-15 липня пройшли обшуки в недержавних організаціях, в тому числі в «Союзі білоруських письменників» і низці ЗМІ. У Слідчому комітеті це пояснили їх причетністю до тіньових грошових потоків і несплаті податків.

Громадське об’єднання «Союз білоруських письменників» – найстаріша творча організація Білорусі, вона заснована в 1934 році. До його діяльності були причетні такі поети і письменники, як Якуб Колас, Янка Купала, Максим Танк, Ригор Бородулін, Іван Шамякіна, Іван Мележа, Кондрат Кропива. У 2005 році від союзу відокремилася група письменників, які створили потім лояльний білоруській владі «Союз письменників Білорусі».

Нагадаємо, 12 серпня у Білорусі затримали колишнього кандидата в президенти Андрія Дмитрієва.

До слова, Білорусь може отримати від Міжнародного валютного фонду майже $1 млрд, попри те, що країна вже перебуває під санкціями США, ЄС, Британії і Канади, та попри заклики не надавати такого фінансування з огляду на ситуацію в Білорусі.

До слова, у Євросоюзі звинуватили Лукашенка в порушенні олімпійського перемир’я.

Як повідомлялося, мер Мінська Володимир Кухарєв наказав прибрати з полиць магазинів товари з України, Польщі та Литви. За його словами, українські, польські та литовські товари заміщають білоруську продукцію в магазинах.