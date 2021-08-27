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    Переховувалась від Лукашенка. Відому співачку затримали у Москві

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    Співачка Анжеліка&nbsp;Агурбаш називала події у Білорусі беззаконням - Переховувалась від Лукашенка. Відому співачку затримали у Москві
    Співачка Анжеліка Агурбаш називала події у Білорусі беззаконням
    Фото: DW

    Артистку зараз допитують у Москві – в Білорусії стосовно неї порушено кримінальну справу

    У московський відділ поліції 27 серпня доставили співачку Анжеліку Агурбаш, яка раніше була оголошена в розшук в Білорусії. Про це повідомляє Telegram-канал «112».

    За даними джерел, артистку зараз допитують – в Білорусії стосовно неї порушено кримінальну справу за розпалювання соціальної ворожнечі і публічну образу невизнаного президента Олександра Лукашенка.

    На початку липня народна артистка Білорусі розповіла, що проти неї завели кримінальні справи за двома статтями: 130 ч. 3 та 368 ч. 2. Перша стаття передбачає до 12 років позбавлення свобода, а друга – до трьох. Пізніше генеральна прокуратура Білорусі запросила у Росії екстрадицію співачки.

    Агурбаш називала події у Білорусі беззаконням з боку правоохоронних органів і судів. Крім того, вона не виключила, що з нею може повторитися доля колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

    У 2005 році Анжеліка Агурбаш представляла Білорусь на «Євробаченні».

    Нагадаємо, на днях у Білорусі вчителя відправили у в’язницю суворого режиму, бо він «ганьбив президента».

    До слова, у Мінську з’явилися написи «Слава Україні» та «Путін – х#йло» (фото).

    Також Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності та побажав «розсудливості».

    До цього Лукашенко схвалив оренду Росією військових баз у Білорусі.

    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко арешт протест екстрадиція співачка розшук
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    Переховувалась від Лукашенка. Відому співачку затримали у Москві