Переховувалась від Лукашенка. Відому співачку затримали у Москві

Артистку зараз допитують у Москві – в Білорусії стосовно неї порушено кримінальну справу

У московський відділ поліції 27 серпня доставили співачку Анжеліку Агурбаш, яка раніше була оголошена в розшук в Білорусії. Про це повідомляє Telegram-канал «112».

За даними джерел, артистку зараз допитують – в Білорусії стосовно неї порушено кримінальну справу за розпалювання соціальної ворожнечі і публічну образу невизнаного президента Олександра Лукашенка.

На початку липня народна артистка Білорусі розповіла, що проти неї завели кримінальні справи за двома статтями: 130 ч. 3 та 368 ч. 2. Перша стаття передбачає до 12 років позбавлення свобода, а друга – до трьох. Пізніше генеральна прокуратура Білорусі запросила у Росії екстрадицію співачки.

Агурбаш називала події у Білорусі беззаконням з боку правоохоронних органів і судів. Крім того, вона не виключила, що з нею може повторитися доля колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

У 2005 році Анжеліка Агурбаш представляла Білорусь на «Євробаченні».

Нагадаємо, на днях у Білорусі вчителя відправили у в’язницю суворого режиму, бо він «ганьбив президента».

До слова, у Мінську з’явилися написи «Слава Україні» та «Путін – х#йло» (фото).

Також Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності та побажав «розсудливості».

До цього Лукашенко схвалив оренду Росією військових баз у Білорусі.