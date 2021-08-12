У Білорусі затримали екскандидата в президенти

За інформацією ЗМІ, Дмитрієв намагався покинути Білорусь і виїхати в Польщу, але був затриманий

Сьогодні, 12 серпня, у Білорусі затримали колишнього кандидата в президенти Андрія Дмитрієва. Відповідну інформацію виданню telegraf.by підтвердила політична діячка Тетяна Короткевич.

Андрій Дмитрієв також є делегатом «Сходу», співголовою організації «Говори правду», членом оргкомітету «Нашої партії».

«Поки невідомо, хто і чому його затримав, а також де він зараз знаходиться. Правоохоронні органи поки не коментували цю інформацію», – пише ЗМІ.

Натомість паблік «Білорусь головного мозку» вказує, що Дмитрієв намагався покинути Білорусь і виїхати в Польщу, але був затриманий.

Нагадаємо, в річницю президентських виборів у Білорусі, після яких у країні почалися масові протести, в Лондоні, Вашингтоні та Оттаві оголосили про введення нових санкцій щодо Мінська.

Раніше у ЄС пояснили, за яких умов знімуть санкції з Білорусі.

До слова, у Євросоюзі звинуватили Лукашенка в порушенні олімпійського перемир’я.

Як повідомлялося, мер Мінська Володимир Кухарєв наказав прибрати з полиць магазинів товари з України, Польщі та Литви. За його словами, українські, польські та литовські товари заміщають білоруську продукцію в магазинах.