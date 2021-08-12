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    У Білорусі затримали екскандидата в президенти

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    12 серпня у Білорусі затримали колишнього кандидата в президенти Андрія Дмитрієва - У Білорусі затримали екскандидата в президенти
    12 серпня у Білорусі затримали колишнього кандидата в президенти Андрія Дмитрієва
    Фото: mlyn.by

    За інформацією ЗМІ, Дмитрієв намагався покинути Білорусь і виїхати в Польщу, але був затриманий

    Сьогодні, 12 серпня, у Білорусі затримали колишнього кандидата в президенти Андрія Дмитрієва. Відповідну інформацію виданню telegraf.by підтвердила політична діячка Тетяна Короткевич.

    Андрій Дмитрієв також є делегатом «Сходу», співголовою організації «Говори правду», членом оргкомітету «Нашої партії».

    «Поки невідомо, хто і чому його затримав, а також де він зараз знаходиться. Правоохоронні органи поки не коментували цю інформацію», – пише ЗМІ.

    Натомість паблік «Білорусь головного мозку» вказує, що Дмитрієв намагався покинути Білорусь і виїхати в Польщу, але був затриманий.

    Нагадаємо, в річницю президентських виборів у Білорусі, після яких у країні почалися масові протести, в Лондоні, Вашингтоні та Оттаві оголосили про введення нових санкцій щодо Мінська.

    Раніше у ЄС пояснили, за яких умов знімуть санкції з Білорусі.

    До слова, у Євросоюзі звинуватили Лукашенка в порушенні олімпійського перемир’я.

    Як повідомлялося, мер Мінська Володимир Кухарєв наказав прибрати з полиць магазинів товари з України, Польщі та Литви. За його словами, українські, польські та литовські товари заміщають білоруську продукцію в магазинах.

    Теги: Білорусь Польща вибори арешт політика президент
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    У Білорусі затримали екскандидата в президенти