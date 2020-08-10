Лише широкий діалог дасть змогу забезпечити білорусам вихід з важкої кризової ситуації

Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі

Наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. І це дуже непросто. Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри. Виключно з довіри. Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає. Що ми зараз, на превеликий жаль, і спостерігаємо.

Безумовно, ми закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства. Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що лише широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації й чесно обговорити подальші кроки та формати громадської взаємодії. Тільки взаєморозуміння між усіма сторонами здатне зберегти незалежність країни та забезпечити її подальший рух до свободи та демократії. В іншому разі ескалація насильства наростатиме, а це загрожує надзвичайно гіркими наслідками. На мій погляд, зараз у такому діалозі мають бути зацікавлені обидві сторони – і уряд, і суспільство, що протестує...

Білорусь у своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів. І постаратися забезпечити власному народу його права та свободи у повному обсязі. Тільки так можна зберегти надію на вихід з кризи.

Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою та стабільними суспільними відносинами. Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі.

Джерело: блог Володимира Зеленського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»