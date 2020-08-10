  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир Зеленський
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Лише широкий діалог дасть змогу забезпечити білорусам вихід з важкої кризової ситуації

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    Лише широкий діалог дасть змогу забезпечити білорусам вихід з важкої кризової ситуації

    Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі

    Наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. І це дуже непросто. Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри. Виключно з довіри. Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає. Що ми зараз, на превеликий жаль, і спостерігаємо.

    Безумовно, ми закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства. Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що лише широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації й чесно обговорити подальші кроки та формати громадської взаємодії. Тільки взаєморозуміння між усіма сторонами здатне зберегти незалежність країни та забезпечити її подальший рух до свободи та демократії. В іншому разі ескалація насильства наростатиме, а це загрожує надзвичайно гіркими наслідками. На мій погляд, зараз у такому діалозі мають бути зацікавлені обидві сторони – і уряд, і суспільство, що протестує...

    Білорусь у своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів. І постаратися забезпечити власному народу його права та свободи у повному обсязі. Тільки так можна зберегти надію на вихід з кризи.

    Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою та стабільними суспільними відносинами. Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі.

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Білорусь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    Олексій Давиденко
    Олексій Давиденко

    Політик

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олександр Деркач
    Олександр Деркач

    Банкір, бізнесмен

    Роман Офіцинський
    Роман Офіцинський

    Доктор історичних наук

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ