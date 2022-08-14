Вибух у Єревані: зниклими безвісти вважаються 19 осіб

Рятувальники витягли з-під завалів 10 травмованих і два тіла

У неділю, 14 серпня, в результаті вибуху в Єреванському торговому центрі як мінімум 19 людей зникли безвісти. Про це повідомляє пресслужба МНС Арменії.

За інформацією відомства, після інциденту на гарячу лінію 911 надійшли повідомлення про 19 зниклих безвісти людей.

Варто зауважити, що в той же час місцеві ЗМІ повідомляють про 25 зниклих безвісти людях після вибуху в торговому центрі.

Рятувальники витягли з-під завалів 10 травмованих і два тіла. Гасіння пожежі та пошукові роботи тривають.

Також в МНС додають, що вже встановлені особи двох загиблих людей в результаті вибуху в ТЦ. Ними виявилися Анаїт Мхітарян і Мисак Маргарян.

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, у Єревані стався вибух у торговому центрі «Сурмалу». Після цього будівлю ТЦ охопила пожежа. Очевидці чули, як у центрі вибухала піротехніка.