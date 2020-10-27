Віцепрезидент Єврокомісії заразився коронавірусом
Після цього чиновник негайно відправився на самоізоляцію
У вівторок, 27 жовтня, віцепрезидент Європейської комісії Маргаритіс Схінас отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це Схінас повідомив у Twitter.
Відомо, що про свій діагноз Схінас дізнався випадково після планового тесту на Covid-19.
«Я щойно дізнався, що мій регулярний планований тест на Covid-19 перед засіданням Колегії комісарів повернувся позитивним. Зараз я самоізолююсь, як вимагається. Бережіть себе», – написав Схінас.
Зазначимо, що Маргаритіс Схінас у Єврокомісії відповідає за «пропаганду європейського способу життя»: міграція, безпека, соціальні права, охорона здоров’я, освіта, культура, молодь, церкви.
Нагадаємо, що міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Спан заразився коронавірусом Covid-19. Відомо, що у Спана спостерігаються характерні симптоми застуди. Його стан лікарі оцінюють як стабільний. Одразу після підтвердження діагнозу міністр попрямував на самоізоляцію.
До слова, глава уряду Болгарії захворів на коронавірус.