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    У світі

    Віцепрезидент Єврокомісії заразився коронавірусом

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    Відомо, що про свій діагноз&nbsp;<span class="hiddenSpellError">Схінас</span>&nbsp;дізнався випадково після планового тесту на Covid-19 - Віцепрезидент Єврокомісії заразився коронавірусом
    Відомо, що про свій діагноз Схінас дізнався випадково після планового тесту на Covid-19

    Після цього чиновник негайно відправився на самоізоляцію

    У вівторок, 27 жовтня, віцепрезидент Європейської комісії Маргаритіс Схінас отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це Схінас повідомив у Twitter.

    Відомо, що про свій діагноз Схінас дізнався випадково після планового тесту на Covid-19.

    «Я щойно дізнався, що мій регулярний планований тест на Covid-19 перед засіданням Колегії комісарів повернувся позитивним. Зараз я самоізолююсь, як вимагається. Бережіть себе», – написав Схінас.

    Зазначимо, що Маргаритіс Схінас у Єврокомісії відповідає за «пропаганду європейського способу життя»: міграція, безпека, соціальні права, охорона здоров’я, освіта, культура, молодь, церкви.

    Нагадаємо, що міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Спан заразився коронавірусом Covid-19. Відомо, що у Спана спостерігаються характерні симптоми застуди. Його стан лікарі оцінюють як стабільний. Одразу після підтвердження діагнозу міністр попрямував на самоізоляцію.

    До слова, глава уряду Болгарії захворів на коронавірус.

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