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    У світі

    Радник віце-президента США захворів на Covid-19

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    Радник віце-президента США захворів на Covid-19 - Радник віце-президента США захворів на Covid-19
    Радник віце-президента США захворів на Covid-19

    Марті Обст входить до близького оточення Пенса і часто бачиться з ним

    Радник віце-президента США Майкла Пенса заразився коронавірусом.

    Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на три джерела.

    За їхніми даними, радник американського віце-президента Марті Обст захворів Covid-19.

    Як уточнюється, Обст отримав позитивний тест на Covid-19 у середу, 21 жовтня. Поки невідомо, чи є у нього якісь симптоми хвороби.

    Як зазначає агентство, Обст є старшим політичним радником Пенса, але не є державним службовцем. Незважаючи на це, він часто контактує з Пенсом і його співробітниками, і відвідує територію Білого дому.

    Чи контактував Пенс із Обстом, і чи відправився віцепрезидент на самоізоляцію, не повідомляється.

    У США напередодні було виявлено рекорд в 83 757 випадків коронавірусної інфекції за добу.

    До слова, міський голова Києва Віталій Кличко 24 жовтня отримав позитивний результат тесту на Covid-19. 

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