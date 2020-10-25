Радник віце-президента США захворів на Covid-19



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Радник віце-президента США захворів на Covid-19

Марті Обст входить до близького оточення Пенса і часто бачиться з ним

Радник віце-президента США Майкла Пенса заразився коронавірусом.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на три джерела.

За їхніми даними, радник американського віце-президента Марті Обст захворів Covid-19.

Як уточнюється, Обст отримав позитивний тест на Covid-19 у середу, 21 жовтня. Поки невідомо, чи є у нього якісь симптоми хвороби.

Як зазначає агентство, Обст є старшим політичним радником Пенса, але не є державним службовцем. Незважаючи на це, він часто контактує з Пенсом і його співробітниками, і відвідує територію Білого дому.

Чи контактував Пенс із Обстом, і чи відправився віцепрезидент на самоізоляцію, не повідомляється.

У США напередодні було виявлено рекорд в 83 757 випадків коронавірусної інфекції за добу.

До слова, міський голова Києва Віталій Кличко 24 жовтня отримав позитивний результат тесту на Covid-19.