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    У світі

    Глава уряду Болгарії захворів на коронавірус

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    Прем&rsquo;єр Болгарії Бойко Борисов отримав позитивні результати тесту на Covid-19 - Глава уряду Болгарії захворів на коронавірус
    Прем’єр Болгарії Бойко Борисов отримав позитивні результати тесту на Covid-19

    Бойко Борисов пішов на самоізоляцію

    Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов захворів на коронавірус. Про це він повідомив у неділю, 25 жовтня, у Facebook.

    «Після двох ПЛР-тестів сьогодні отримано позитивні результати на Covid-19. У мене загальне нездужання, нині я залишаюся на лікуванні вдома. Всю інформацію про мої контакти передано до регіональної інспекції охорони здоров’я. Я впевнений, що за дотримання всіх заходів я впораюся!» – написав уряду Болгарії.

    Борисов відклав усі зустрічі та пішов на самоізоляцію ще 23 жовтня після того, як зараження підтвердилося у міністра регіонального розвитку та управління Миколи Нанкова.

    У світі станом на 25 жовтня коронавірусом заразилися вже 42,946 млн людей.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 24 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6088 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 343 498 людей, одужали 141508 осіб, летальних випадків – 6391 особа.

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