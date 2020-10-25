Глава уряду Болгарії захворів на коронавірус
Бойко Борисов пішов на самоізоляцію
Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов захворів на коронавірус. Про це він повідомив у неділю, 25 жовтня, у Facebook.
«Після двох ПЛР-тестів сьогодні отримано позитивні результати на Covid-19. У мене загальне нездужання, нині я залишаюся на лікуванні вдома. Всю інформацію про мої контакти передано до регіональної інспекції охорони здоров’я. Я впевнений, що за дотримання всіх заходів я впораюся!» – написав уряду Болгарії.
Борисов відклав усі зустрічі та пішов на самоізоляцію ще 23 жовтня після того, як зараження підтвердилося у міністра регіонального розвитку та управління Миколи Нанкова.
У світі станом на 25 жовтня коронавірусом заразилися вже 42,946 млн людей.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 24 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6088 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 343 498 людей, одужали 141508 осіб, летальних випадків – 6391 особа.
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