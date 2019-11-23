Західні засоби масової інформації оприлюднили версію щодо замовника справи проти Порошенка



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Росія прагне помститися Порошенкові за фундаментальні здобутки

Усі справи проти п’ятого президента України замовлені Росією. До такого висновку приходить у своєму матеріалі автор International Policy Digest Нік Кеннеді. Він вважає, що на відміну від Януковича, Порошенко дійсно захищав національні інтереси України та протистояв російській агресії, що дозволили зберегти країну від тотального знищення.

«Порошенку довелося зробити важку роботу, щоб зупинити росіян. Він сформував потужну міжнародну підтримку України, на чолі зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом, напередодні саміту НАТО в Уельсі в 2014 році. Під цим міжнародним тиском Росія змушена була підписати перший документ Мінських угод, на основі мирного плану Порошенка. Мінський процес став дипломатичною перемогою лідера українців, примушуючи Росію до миру через тиск світової спільноти та посилення санкцій», – пише Кеннеді.

«Тепер, коли Порошенко пішов з посади президента України у 2019 році, Росія прагне йому помститися за фундаментальні здобутки: захист національних інтересів, ратифікацію Угоди про асоціацію з Євросоюзом, запровадження безвізу з Європейським Союзом для українських громадян, а особливо за закріплення у Конституції курсу України на повноцінне членство в НАТО та Європейському Союзі і за відродження потужної армії, відповідно до стандартів Альянсу. Для цього вони використовують фейкові розслідування, сфабриковані проросійськими політиками режиму Януковича», вважає автор International Policy Digest.

Верховного головнокомандувача Петра Порошенка звинувачують, зокрема, у нібито незаконному наказів про контрнаступ на Донбасі у червні 2014 року. Тоді українська армія звільнила дві третини окупованих Росією територій.

Сам Петро Порошенко вважає такі звинувачення абсурдними, але готовий відповідати за виконання своїх президентських обов’язків.

Нагадаємо, напередодні Президент Європейської Ради Дональд Туск застеріг українську владу від політичного переслідування Петра Порошенка.

Цьому передував касетний скандал під назвою «Трубу прорвало». Серед оприлюднених фрагментів розмов у кабінеті директора Державного бюро розслідування були вказівки порушувати справи проти Супрун, Порошенка, Жеваго та Приватбанку.