Подорожі за кордон: МЗС дало рекомендації українцям

Актуальна інформація про правила в'їзду для громадян України в різні країни світу доступна на порталі МЗС

У відомстві відповіли на поширені питання

Міністерство закордонних справ України відповіло на питання, що найчастіше виникають в українців, які планують поїздку за кордон. Про це повідомляється в рекомендаціях на сайті МЗС. У міністерстві підкреслили, якщо ви плануєте поїздку за кордон у справах або відпочинок, обов’язково перевірте режим в’їзду і документи, які вам знадобляться.

Де дізнатись про відкриті країни і умови перетину кордону

Актуальна інформація про правила в'їзду для громадян України в різні країни світу доступна на порталі МЗС https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. МЗС України оперативно оновлює інформацію про обмеження і вимоги на онлайн-карті цього ресурсу.

Попри заборону в’їзду у певну країну можуть бути передбачені винятки для категорій громадян. Перевірити категорії громадян, яким попри заборону можна потрапити у конкретну країну, можна за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ у розділі «Інтерактивна мапа світу». Порядок транзитного проїзду територією іноземної держави наразі визначається карантинним законодавством відповідної країни. Перевірте інформацію щодо умов в’їзду та транзитного проїзду територією іноземних країн за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. На онлайн-карті оберіть країну і опцію «Режим тимчасового транзиту».

У разі, якщо в'їзд громадян України до відповідної держави можливий за умови пред'явлення міжнародного свідоцтва про вакцинацію від Covid-19, інформація щодо переліку визнаних вакцин розміщується на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Чи потрібен мені дозвіл, щоб вивезти дітей за кордон?

Згідно з інформацією Держприкордонслужби, виїзд за кордон громадян України, яким не виповнилося 16 років, у супроводі одного з батьків здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

У такій згоді достатньо зазначити:

громадянство, прізвище, ім’я, по-батькові і дату народження особи, яка надає згоду;

громадянство, прізвище, ім’я, по-батькові і дату народження особи, якій надається згода;

громадянство, прізвище, ім’я, по-батькові і дату народження дитини;

державу прямування та відповідний часовий проміжок перебування у цій державі (наприклад з 01.01.2021 по 01.03.2021).

Детальніше тут.

Чи працює безвіз

Загальна інформація щодо режиму в’їзду громадян України до країн світу розміщена на веб-сторінці МЗС за цим посиланням.

Водночас з урахуванням чинних обмежень в умовах пандемії, МЗС рекомендує ознайомитись з інформацією за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Які документи потрібні для поїздки за кордон

З точки зору українського законодавства документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну є:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон (так званий «закордонний паспорт»);

дипломатичний або службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка або члена екіпажу.

Водночас при виїзді до іноземних держав громадянам слід пересвідчитись у можливості в'їзду до відповідної країни чи транзитного проїзду. З цією метою рекомендуємо детально ознайомитись з відповідними інструкціями https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. Це допоможе уникнути ускладнень чи непорозумінь.

Також на веб-сторінці Держприкордонслужби за цим посиланням розміщена інформація щодо підстав, за яких право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено.

Більшість країн вимагає ПЛР-тест перед вильотом. Сертифікат ПЛР-тесту має бути виданий лабораторією, зареєстрованою в Україні відповідно до чинного законодавства, та має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код та переклад на визначену країною призначення іноземну мову, зазвичай англійську.

З переліком верифікованих МОЗ лабораторій України, що тестують на COVID-19 методом ПЛР, можна ознайомитись на веб-сайті Центру громадського здоров’я.

Зазначимо, кожна країна встановлює свої правила для в'їзду. Рекомендуємо перед поїздкою ознайомитись з відповідними інструкціями на порталі МЗС https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ для уникнення можливих ускладнень чи непорозумінь.

Якщо я вакцинований/а, то тест перед поїздкою робити не треба?

Наразі не існує єдиного алгоритму, у кожній країні існують свої правила в’їзду. З відповідними вимогами кожної конкретної країни рекомендуємо ознайомитись на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Я отримав(ла) першу дозу вакцини Covishield, а другу — корейської AstraZeneca. Чи можу я в’їхати в країни Шенгенської зони?

Питання умов перетину кордону, необхідних для цього документів та потенційних заходів тестування і карантину належить до національної компетенції держав-членів ЄС. Європейська Комісія працює над спільною позицією, але наразі держави-члени лише розпочали процес національних консультацій, в тому числі в питанні, які категорії вакцин визнавати для перетину кордону.

З актуальною інформацією щодо порядку в'їзду до відповідної країни рекомендуємо ознайомитись на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Коли запрацюють в Україні цифрові COVID-сертифікати? Як їх отримати? Яка інформація буде в них міститися?

Наразі запроваджено 2 види сертифікату: міжнародний для подорожей (почне діяти після завершення процедури визнання) та внутрішній для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів. Уже запустили бета-тестування цифрових COVID-сертифікатів у застосунку Дія. Найближчим часом буде проведена оцінка готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого відбудеться офіційна оцінка від спеціалістів Єврокомісії та процес укладання міжнародних угод. Стежте за оновленнями на сторінках Міністерства цифрової трансформації (https://thedigital.gov.ua/) та Міністерства охорони здоров’я (https://moz.gov.ua/).

Чи будуть українські цифрові COVID-сертифікати визнаватися в ЄС та світі?

Україна — одна з перших країн, яка розпочала комунікацію із стороною ЄС стосовно впровадження COVID-сертифікатів. Паралельно МЗС України у співпраці з МОЗ та Мінцифрою проводить переговори у двосторонньому порядку з країнами про взаємне визнання міжнародних сертифікатів.

Якщо у мене є цифровий COVID-сертифікат, чи потрібно мені мати в подорож ще й паперовий аналог? Чи можна взагалі отримати паперовий COVID-сертифікат?

Наразі не існує єдиної системи для усіх країн світу чи певних регіонів. З вимогами щодо форми COVID-сертифікату для в'їзду до відповідної країни рекомендуємо ознайомитись на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. Оберіть країну на інтерактивній карті та дізнайтеся деталі.

Як убезпечити себе від ризиків під час поїздки за кордон

Чи потрібно оформлювати для подорожі страховий поліс?

Для відшкодування витрат, пов’язаних з можливим потраплянням у надзвичайні ситуації за межами України, наполегливо рекомендуємо перед поїздкою за кордон оформити повне медичне страхування, що у тому числі покриватиме лікування від COVID-19, та страхування від нещасних випадків.

Куди звернутися, якщо в мене виникла критична ситуація за кордоном?

Якщо ви потрапили у кризову ситуацію за кордоном та потребуєте допомоги, зверніться на лінію екстреного зв’язку відповідного посольства/консульства за місцем перебування (відповідні контакти зазначені на головних сторінках вебсайтів дипустанов: https://bit.ly/3dQQrjG) або на “гарячу лінію” МЗС за номером телефону +38 044 238-16-57, адреса електронної пошти: [email protected].

Під час поїздки за кордоном у мене проявляються симптоми COVID-19. Що робити?

У разі появи симптомів респіраторного захворювання, характерних для COVID-19, слід невідкладно звертатися до медичних закладів країни перебування для проведення тестування та, у разі підтвердження, визначення необхідного курсу лікування.

По прильоту виявили коронавірус. Що робити? Чи можна одразу повернутися або потрібно пройти карантин?

Відповідно до чинних протиепідемічних вимог, встановлених практично в кожній країні світу, у разі виявлення у Вас COVID-19, проходження самоізоляції є обов’язковим.

Тому слід дотримуватися вказівок компетентних органів країни перебування та в жодному випадку не порушувати встановлений карантинний режим та самовільно не залишати місця ізоляції.

Чи обов’язково йти на самоізоляцію і проходити контроль пересування через мобільний застосунок після прибуття у іноземну країну?

У кожній країні діють свої правила. Рекомендуємо детально ознайомитись з відповідними інструкціями на порталі МЗС https://tripadvisor.mfa.gov.ua/, у тому числі в рубриці “Особливості по країні” в розділі «Режим в’їзду для громадян України» для уникнення можливих ускладнень чи непорозумінь.