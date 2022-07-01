Візовий режим: як росіянам тепер потрапити в Україну

Україна ввела нові правила для перетину кордону росіянами

Відсьогодні, з 1 липня, в Україні діє візовий режим з Російською Федерацією. Згідно з постановою Кабінету міністрів України №692 угода між урядами України та Росії про безвізові поїздки втратила чинність.

Відсьогодні для отримання віз росіяни будуть проходити детальніші перевірки.

Отримати візи можна буде лише через незалежну міжнародну компанію-посередника VFS Global, адже українські консульства у Російській Федерації із початком повномасштабного вторгнення зачинено. Надаватимуть їх візові центри у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі.

«Візові клопотання будуть опрацьовуватися українськими дипломатичними установами в третіх країнах в співпраці із українським компетентними органами», – пояснюють в МЗС роботу цієї схеми.

Особам, які є в списках санкцій і тим, хто загрожує нацбезпеці України, візи не видаватимуться. Електронні візи за спрощеною процедурою та значно нижчим збором росіяни отримати не зможуть.

«Громадяни РФ, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих країнах», – анонсували в МЗС.

Прикордонники нагадують, що для перетину кордону росіяни мусять показувати візу, паспорт, не мати заборони на в'їзд, мати фінансове забезпечення перебування, а найголовніше – довести мету візиту.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтримав петицію про запровадження візового режиму для громадян Росії. Прем’єр-міністру Денису Шмигалю було надіслано відповідного листа з проханням опрацювати питання запровадження візового режиму з Росією.

Своєю чергою очільник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров повідомив про підготовку заходів щодо обмеження в'їзду громадян із країн, які здійснюють «недружні дії» щодо Росії. За його словами, зараз розробляється проєкт указу про заходи у відповідь візового характеру у зв'язку з недружніми діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежених на в'їзд на територію Росії.