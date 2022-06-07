Візовий режим з Росією. Повторюємо помилки 2014-го?
Треба розривати всі зв'язки з ворогом
Будь-які розмови про якийсь «візовий режим» з віковічним ворогом, який тотально знищує українців: грабує, ґвалтує, вбиває дітей – є деморалізуючими та дезорієнтуючими для нашого народу…
Тільки цілковитий розрив будь-яких стосунків з ворожою Ерефією!
Не можна повторювати помилки 2014-го, коли одні – воювали та вмирали за Україну, а інші торгували або заробляли собі політичні рейтинги.
Геть компроміси з ворогом!
Або ми – українці, або вони – вороги!
Перемога буде за нами!
Джерело: блог Дмитра Яроша