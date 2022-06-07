Візовий режим з Росією. Повторюємо помилки 2014-го?

Поки триває війна, які можуть бути стосунки між Україною та Росією?

Треба розривати всі зв'язки з ворогом

Будь-які розмови про якийсь «візовий режим» з віковічним ворогом, який тотально знищує українців: грабує, ґвалтує, вбиває дітей – є деморалізуючими та дезорієнтуючими для нашого народу…

Тільки цілковитий розрив будь-яких стосунків з ворожою Ерефією!

Не можна повторювати помилки 2014-го, коли одні – воювали та вмирали за Україну, а інші торгували або заробляли собі політичні рейтинги.

Геть компроміси з ворогом!

Або ми – українці, або вони – вороги!

Перемога буде за нами!

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Джерело: блог Дмитра Яроша

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