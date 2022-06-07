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    Думки вголос

    Візовий режим з Росією. Повторюємо помилки 2014-го?

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поки триває війна, які можуть бути стосунки між Україною та Росією? - Візовий режим з Росією. Повторюємо помилки 2014-го?
    Поки триває війна, які можуть бути стосунки між Україною та Росією?
    фото: ЗСУ

    Треба розривати всі зв'язки з ворогом

    Будь-які розмови про якийсь «візовий режим» з віковічним ворогом, який тотально знищує українців: грабує, ґвалтує, вбиває дітей – є деморалізуючими та дезорієнтуючими для нашого народу…

    Тільки цілковитий розрив будь-яких стосунків з ворожою Ерефією!

    Не можна повторювати помилки 2014-го, коли одні – воювали та вмирали за Україну, а інші торгували або заробляли собі політичні рейтинги.

    Геть компроміси з ворогом!

    Або ми – українці, або вони – вороги!

    Перемога буде за нами!

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    Джерело: блог Дмитра Яроша

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    Теги: росія окупанти війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Візовий режим з Росією. Повторюємо помилки 2014-го?