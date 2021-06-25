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    «Щасливої подорожі». У Львові трапилася курйозна історія з потягом

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    В Укрзалізниці відреагували на такий непередбачуваний &laquo;трабл&raquo; спокійно - «Щасливої подорожі». У Львові трапилася курйозна історія з потягом
    В Укрзалізниці відреагували на такий непередбачуваний «трабл» спокійно
    Фото з відкритих джерел

    У Львові спершу оголосили про подовжену стоянку 749 поїзда, але потім поїзд відправився вчасно

    У Львові трапилася незвичайна ситуація з потягом. Перед прибуттям до зупинки у Львові провідник попередив, що буде стоянка протягом години, бо запізнюється додатковий вагон.

    Але згодом потяг поїхав вчасно, відповідно пасажирам залишилося «ловити гав» у Львові.

    Пасажири описали ситуацію у соцмережах.

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    «Щасливої подорожі». У Львові трапилася курйозна історія з потягом

    Олександр Рудоманов розповів: «У Львові спершу оголосили про подовжену стоянку 749 поїзда, але потім поїзд відправився вчасно. Мав чекати причепні вагони з Відня, але все перегралось. Пасажири не знають, що робити».

    В Укрзалізниці відреагували на такий непередбачуваний «трабл» спокійно: «Доброго дня, шановний Олександре! Перепрошуємо за ситуацію, яка склалася. Просимо Вас надати детальнішу інформацію щодо поїздки, а саме: вагон та місце (тут або в особисті повідомлення) для оперативного з'ясування. Дякуємо!».

    Відомо, що потяг «притримали», аби дочекатись 16 пасажирів із рейсу з Відня. «Через причини на стороні австрійської OBB (уявіть, у австрійців виконання графіків далеко від ідеальних). Можливості наверстати час в дорозі, щоб всі прибули потім до столиці плюс-мінус вчасно є. Пасажирам оголосили орієнтовний час затримки і наголосили: слідкуйте за оголошеннями нового часу. Час затримки вдалось скоротити. Щодо комунікації провідників (які за визначенням не можуть знати точного часу, коли потяг рушить), обов'язково розберемось. Речі пасажирів, які відстали, обов'язково збережуться і всім будуть передані», прокоментував ситуацію Олександр Перцовський.

    Додамо, що ПАТ «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на довгі вихідні до Дня Конституції України, який припадає на понеділок, 28 червня. Про це 25 червня повідомила пресслужба перевізника.

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    Теги: Укрзалізниця Львів потяг
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    «Щасливої подорожі». У Львові трапилася курйозна історія з потягом