Вихідні замість грошей. Армійське керівництво не заплатить окупантам обіцяної винагороди

Окупантам обмежують грошові виплати, обіцяючи натомість надати додаткові вихідні

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило чергові підтвердження проблем в армії окупанта. Як зазначається у повідомленні, отримано документи, які засвідчують, що російські військові не отримують обіцяних їм грошових виплат.

«В телеграмі, адресованій командирам дев’яти військових частин, висловлюється обурення щодо звернення російських військовослужбовців до центральних органів військового управління. Як випливає з документа, окупантам обмежують грошові виплати, обіцяючи натомість надати додаткові вихідні. При цьому, забороняють скаржитися на відсутність фінансування та навіть призначають провадження щодо таких спроб», – йдеться у повідомленні.

Також із документів випливає, що при перевірці учасників російсько-української війни були виявлені незаконно направлені в Україну строковики. Втім, документ не містить вказівок повернути солдат додому.

Також російське командування наказує скласти окремий список військовослужбовців, які відмовились брати участь у бойових діях проти України.

«Документ підписаний заступником командувача південного військового округу Петром Гібертом», – повідомляє розвідка.