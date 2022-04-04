На потреби армії спрямовано 21 млн грн, що мають російський слід

Кошти були арештовані в рамках кримінального провадження за фактами зловживання владою, шахрайства та відмивання коштів

Офіс генерального прокурора заявив, що майже 21 млн грн, арештований в рамках кримінального провадження, передали на потреби Збройних сил України.

«На потреби Збройних Сил України передано 650,2 тис. євро, що становить приблизно 21 млн грн. Ці кошти були арештовані в рамках кримінального провадження за фактами службової недбалості, зловживання владою, розтрати, шахрайства та відмивання коштів службовими особами українських держпідприємств та іноземних компаній, у тому числі представники яких є громадянами РФ», – йдеться у повідомленні генпрокуратури.

За даними слідства, службові особи держпідприємств домовилися з громадянами РФ про «незаконне отримання коштів шляхом зменшення суми компенсації за загибель у липні 2019 року в територіальних водах Ісламської Республіки Мавританія промислового риболовецького судна, яке належало Україні».

В Офісі генпрокурора зазначили про фіксування факту безпідставного перерахування коштів за нібито врегулювання спору щодо затопленого судна на транзитний рахунок українського банку з банківського рахунку, відкритого на території РФ. У подальшому ці кошти суд арештував.

Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що з ексміністра з оточення Януковича стягнули майже $5 млн на оборону України. Гроші вилучено в рамках провадження про заволодіння державною резиденцією «Межигір’я».