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    У світі

    Війни Росії з Україною на буде: міністр оборони Росії Шойгу виявився «українцем»

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    Міністр оборони Росії Сергій Шойгу&nbsp; - Війни Росії з Україною на буде: міністр оборони Росії Шойгу виявився «українцем»
    Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 

    Шойгу оцінив можливість відкритої війни з Україною

    Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сумнівається, що агресія Москви на Донбасі може перерости у відкриту війну з Україною.

    Про це він заявив в інтерв’ю газеті «Московський комсомолець».

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    «В українського народу і в української влади вистачить волі, сил і можливостей остудити ті гарячі голови, які закликають до подібної дурості (війни з Росією, – ред.) і божевільного сюжету», – сказав він.

    Сергій Шойгу також допускає, що держави будуть жити в мирі і добросусідстві.

    «Українці – братній народ. І я абсолютно переконаний, що з українським народом ми будемо жити в мирі і добросусідстві. Час для цього, я впевнений, настане», – сказав Шойгу.

    Шойгу назвав українців «братнім народом» і розповів, що його родичі по лінії мами – з України, там же похований дід, а сам Шойгу був хрещений в Луганській області.

    Нагадаємо, Росія не ставила під сумнів продовження присутності свого контингенту в Придністров’ї.

    Міністр оборони Росії Сергій Шойгу виявився ще і кулінаром. Він пригостив президента Росії Володимира Путіна хлібом, який випікають для російських солдатів. 

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