Росія не збирається виводити свої війська з Придністров’я, – міністр оборони РФ
Російські «миротворці»
Шойгу вважає, що російський контингент справляється із завданням підтримки миру
Росія не ставила під сумнів продовження присутності свого контингенту в Придністров’ї.
Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час свого візиту у Молдову, повідомляє ТАСС.
«Якщо говорити про миротворчість, ми її ніколи під питання не ставили і ставити не збираємося», – сказав Шойгу.
Шойгу вважає, що російський контингент справляється із завданням підтримки миру.
Оперативна група російських військ у Придністров’ї (ОГРВ – колишня 14-а гвардійська армія) – об’єднання Збройних сил Російської Федерації, дислоковане з 1995 року на лівому березі річки Дністер в непідконтрольному Кишиневу регіоні.
За різними оцінками там постійно перебуває близько 1,5 тисяч російських військових.
Не один раз представники влади Молдови піднімали питання про виведення російських військ з цієї території.
Нагадаємо, на кордоні з Придністров’ям створили нову роту нацгвардії, яка боронитиме Вінниччину.