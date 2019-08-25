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    У світі

    Росія не збирається виводити свої війська з Придністров’я, – міністр оборони РФ

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    <p>Російські &laquo;миротворці&raquo;</p> - Росія не збирається виводити свої війська з Придністров’я, – міністр оборони РФ

    Російські «миротворці»

    Шойгу вважає, що російський контингент справляється із завданням підтримки миру

    Росія не ставила під сумнів продовження присутності свого контингенту в Придністров’ї.

    Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час свого візиту у Молдову, повідомляє ТАСС.

    «Якщо говорити про миротворчість, ми її ніколи під питання не ставили і ставити не збираємося», – сказав Шойгу.

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    Шойгу вважає, що російський контингент справляється із завданням підтримки миру.

    Оперативна група російських військ у Придністров’ї (ОГРВ – колишня 14-а гвардійська армія) – об’єднання Збройних сил Російської Федерації, дислоковане з 1995 року на лівому березі річки Дністер в непідконтрольному Кишиневу регіоні.

    За різними оцінками там постійно перебуває близько 1,5 тисяч російських військових.

    Не один раз представники влади Молдови піднімали питання про виведення російських військ з цієї території.

    Нагадаємо, на кордоні з Придністров’ям створили нову роту нацгвардії, яка боронитиме Вінниччину.

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