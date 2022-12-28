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Стало відомо, чи забиратиме Латвія візи у співробітників російського «Дождя»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, чи забиратиме Латвія візи у співробітників російського «Дождя»
Латвійський канал розірве договір оренди з «Дождем»
фото з відкритих джерел

Співробітники «Дождя», які отримали такі візи, можуть залишатися в Латвії і продовжувати тут працювати

Управління у справах громадянства та міграції Латвії ухвалило рішення зберегти візи співробітникам телеканалу «Дождь», який раніше був позбавлений ліцензії на мовлення Національною радою з електронних ЗМІ країни. Про це повідомляє Delfi.

Латвійський канал розірве договір оренди з «Дождем», в якого забрали ліцензію

Після того, як латвійський регулятор анулював телеканалу «Дождь» ліцензію на мовлення, Управління розпочало процес оцінювання віз для співробітників каналу, які дають право на працевлаштування і видаються на один рік.

У процесі оцінки відомство дійшло висновку, що співробітники «Дождя», які отримали такі візи, можуть залишатися в Латвії і продовжувати тут працювати, оскільки за умов збереження мети візи немає правової підстави їх анулювати.

У своєму поясненні «Дождь» згадав, що мета візи – працевлаштування, – як і раніше, залишається актуальною, оскільки співробітники компанії продовжують створювати контент для розповсюдження в соціальних мережах і цифрових каналах.

Нагадаємо, раніше Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) оштрафувала російський телеканал «Дождь» на €10 тис. за карту, де анексований Крим входить до складу РФ.

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Теги: Латвія ліцензія ЗМІ

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