Росіяни активно скуповують житло в Туреччині: названо причину

Росіяни у 2022 році купили в Туреччині 16,3 тис. будинків та квартир

Росіяни прагнуть отримати посвідку на постійне проживання в Туреччині

У 2022 році росіяни стали найбільшими покупцями житла в Туреччині серед іноземців. За рік громадяни Росії купили там більше будинків та квартир, ніж за останні шість років. Про це повідомляє rbc.ru.

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Громадяни Росії у 2022 році купили в Туреччині 16,3 тис. будинків та квартир, свідчать дані інституту статистики республіки. Це втричі більше, ніж 2021 року, коли росіяни придбали майже 5,4 тис. лотів. Загалом за кількістю угод 2022 перевищив результати останніх шести років разом узятих: з 2016 по 2021 рік у Туреччині росіяни купили 16,2 тис. будинків.

За результатами року росіяни вперше посіли перше місце серед іноземців із купівлі житла в Туреччині, на них припало 24% таких угод. У 2021 році цей показник становив лише 9%. Росіяни вийшли на перше місце серед іноземців з купівлі нерухомості в республіці в квітні і утримували його в наступні місяці.

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Основною причиною інтересу росіян до купівлі нерухомості в Туреччині опитані джерелом експерти назвали можливість отримання посвідки на постійне проживання (при вартості житла від $50 тис.) та громадянства цієї країни (від $400 тис.).

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