Латвія збирається передати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger

Латвія розглядає можливість надсилання зброї в Україну та навчання українських військових

Міністерство оборони Латвії може передати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger. Таке рішення може бути оголошене на наступному засіданні «Рамштайну». Про це заявив міністр оборони країни Інара Мурнієце в інтерв'ю латвійському телеканалу.

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При цьому міністр наголосила, що список військової підтримки Латвії для України вже «в кишені». «Насправді український фронт – це наша лінія оборони, тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні і як підтримати Україну, як відповісти на прохання президента Володимира Зеленського», – заявила Мурнієце.

За її словами, Латвія розглядає можливість надсилання зброї в Україну та навчання українських військових.

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«Зустрічаючись з українськими колегами, вони висловлюють найбільшу вдячність Латвії за ті Stinger, які прийшли до війни, це було дуже правильне рішення Міністерства оборони, а також колишнього міністра. Ми будемо продовжувати допомагати зі Stinger, будемо продовжувати ще більш інтенсивне навчання українських військових у Латвії», – зазначила Мурнієце.

Крім того, міністр звернула увагу й на те, що «Україна високо цінує безпілотні літальні апарати або дрони», тому Латвія також могла б продовжити їх постачання.

Як повідомлялося, Служба державної безпеки Латвії (VDD) затримала колишнього шеф-редактора агентства «Sputnik Литва» Марата Касема. Його підозрюють у наданні економічних ресурсів кремлівському пропагандистському ресурсу, на який поширюються санкції Європейського Союзу.