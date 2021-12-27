Випав голим з вікна: у Росії загинув скандальний пропагандист Просвірнін

Перед смертю 35-річний Просвірнін сильно сварився з дружиною

Сьогодні у Росії загинув скандальний неонацист Єгор Просвірнін. Йому було 35 років. Наразі відомо, що чоловік випав з вікна квартири на Тверському бульварі у Москві. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема «Дождь».

У цій квартирі Просвірнін мешкав з родиною. ЗМІ повідомляють, що у момент смерті чоловік був п'яним та голим. У твітері за лічені години до смерті він ділився інформацією про сварку. Ймовірно, з дружиною. Сусіди розповіли, що з квартири подружжя цілий день лунали крики. Згодом Просвірнін написав у соцмережі, що вперше за шість років сумнівається, чи ця жінка має виховувати його дітей.

Інформацію про загибель також підтвердив адвокат загиблого. Інше джерело агентства заявило, що Просвірін, ймовірно, наклав на себе руки. Однак, про наявність передсмертної записки станом на зараз невідомо.

Водночас інші російські видання пишуть, що чоловіка силоміць виштовхнули з вікна. Також повідомляється, буцімто сусіди перед тим бачили, як з вікна неонациста хтось викинув ніж та газовий балончик, а у квартирі весь день було чутно крики та сварки.

Просвірнін, на призвісько Єгор Погром, був засновником та головним редактором націоналістського проєкту «Супутник та погром», який у 2014 році «прославився» тим, що підтримав окупацію Криму та терористів на Донбасі.

Пропагандист «руського миру» збирав для бойовиків гроші, купив для них БТР та отримав подяку терориста Ігоря Стрєлкова.

У 2015 році до Просвірніна приходили з обшуком у справі про екстремізм, що була порушена після його статті про «цілі та завдання російського націоналізму». Серед іншого, цей діяч пропонував «обрушити Україну» та створити «Російську національну державу».

Просвірнін пізніше говорив, що справа «завершилося нічим».

До слова, 19 жовтня у Берліні поліцейські виявили бездиханне тіло на тротуарі перед дипломатичним відомством Росії. Загиблим виявися 35-річний чоловік, що, згідно з офіційним списком дипломатів, був акредитований як другий секретар російського посольства з літа 2019 року. Вочевидь, він випав з верхнього поверху посольського комплексу. При чому органи безпеки Німеччини вважають, що загиблий насправді був співробітником ФСБ Росії.