Загиблий у Берліні російський дипломат виявився співробітником ФСБ Росії

У російському дипломатичному відомстві не стали коментувати загибель свого співробітника

Загадкова смерть сталася 19 жовтня

Органи безпеки Німеччини вважають, що загиблий 19 жовтня при загадкових обставинах співробітник Посольства РФ у Берліні насправді був співробітником ФСБ Росії. Про це повідомляє SPIEGEL.

Згідно з даними видання, померлий був родичем високопоставленого офіцера Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ РФ.

Слід зазначити, що саме це відомство пов’язують, зокрема, із резонансним отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального та кількома загадковими вбивствами на території європейських країн.

Вранці 19 жовтня поліцейські виявили бездиханне тіло на тротуарі перед дипломатичним відомством Росії у німецькій столиці. Загиблим виявися 35-річний чоловік, що, згідно з офіційним списком дипломатів, був акредитований як другий секретар російського посольства з літа 2019 року. Вочевидь, він випав з верхнього поверху посольського комплексу.

Німецькі правоохоронці не мали змоги розслідувати інцидент та з’ясувати усі його обставини, оскільки загиблий мав дипломатичний статус. Із цієї ж причини не вдалося провести експертизу тіла загиблого, яке передали Росії. У посольстві РФ подію назвали «трагічним нещасним випадком», який не стали коментувати з «етичних міркувань».

Слід також зазначити, що подібний випадок раніше мав місце. У 2003 році швейцар дипломатичного представництва випав зі своєї квартири на території посольства.

Раніше повідомлялося, що СБУ встановила хакерів ФСБ, які здійснили понад 5 тис. кібератак в Україні.

Читайте також: