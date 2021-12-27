Москва перекинула до окупованого Криму 600 тисяч росіян – РНБО

Водночас правоохоронці кажуть, що дослідити демографічний склад тимчасово окупованого півострова складно

Росія завезла 600 тисяч своїх громадян на територію тимчасово окупованого Криму, чим створює на півострові плацдарм для впливу в регіоні. Про це в ефірі «Крим.Реалії» повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

«Наразі там йде повне переозброєння і постійно проходять навчання. Щобільше, за даними нашої розвідки, вони завезли вже туди понад 600 тисяч громадян РФ, щоб заселити територію Криму», – сказав Данілов.

Водночас правоохоронці кажуть, що дослідити демографічний склад тимчасово окупованого півострова складно. Прокуратура Криму разом з експертами розробляють методики, щоб порахувати кількість переселених росіян та тих, кого окупація змусила покинути півострів.

Голова кримської прокуратури Ігор Поночовний пояснив, що зараз робоча група досліджує міжнародний досвід і шукає методики — можливо, схожі на ті, що застосовувалися для конфлікту в колишній Югославії. Варто нагадати, що напередодні в окупованому Криму провели вечір листів політв'язням. «Вечір листів політв'язням», який став продовженням відомої раніше ініціативи «Яз, умітимо!», підтримує дедалі більше людей. Також напередодні Росія заявила про відведення військ із Криму та від кордону з Україною.

Нагадаємо, опитування показало, скільки українців вважають реальним вторгнення РФ.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Росія перекинула на окупований Донбас сотні бойовиків.

Крім того, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму.