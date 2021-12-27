Досліднику сталінських репресій російський суд «накинув» кілька років колонії

Суд у Росії збільшив до 15 років термін у колонії для історика Юрія Дмитрієва

Петрозаводський районний суд Карелії, що у Російській Федерації, збільшив з 13 до 15 років колонії суворого режиму вирок історику і голові місцевого відділення правозахисної організації «Меморіал» Юрію Дмитрієву, який займався дослідженням радянських політичних репресій. Про це повідомляє російське видання «Медіазона».

У суді переглядали епізоди зі справи історика за статтями про виготовлення дитячої порнографії, розпусні дії та зберігання зброї, за якими раніше його виправдали.

Тепер за сукупністю Дмитрієву призначили 15 років, як того під час дебатів вимагав прокурор.

Адвокат Дмитрієва Віктор Ануфрієв заявив, що буде оскаржувати вирок.

Історик від самого початку заперечував вину за усіма звинуваченнями. Прихильники Дмитрієва, які збираються перед кожним засіданням суду в Петрозаводську останні п'ять років, які триває справа, упевнені, що реальна причина для переслідувань історика – його правозахисна діяльність та висловлювання, які протягом останніх років ставали дедалі незручнішими для влади.

У вересні 2020 року Дмитрієва засудили до 13 років колонії суворого режиму за звинуваченням у насильницьких діях сексуального характеру до прийомної доньки. Нині в суді переглядали епізоди зі справи Дмитрієва щодо статей про виготовлення дитячої порнографії, розпусні дії та зберігання зброї, за якими раніше історика виправдали.

Історика Юрія Дмитрієва, який першим досліджував масові поховання часів Великого терору в Сандармосі, вперше заарештували у 2016 році. Тоді йому висунули звинувачення у виготовленні дитячої порнографії та розпусних діях щодо неповнолітньої прийомної дочки. Приводом стали виявлені у Дмитрієва знімки голої дитини, які, як він сам пояснив, були зроблені, щоб органи опіки могли переконатися, що дитина здорова і не травмована.

У 2018 році його виправдали за цими двома статтями, але засудили на 2,5 роки обмеження волі за статтею про зберігання зброї – під час обшуку у Дмитрієва вдома знайшли частину ствола від мисливської рушниці.

У червні 2018 року Юрія Дмитрієва знову заарештували за звинуваченням у насильницьких діях, виправдувальний вирок було скасовано. За версією слідства, Дмитрієв не лише фотографував дівчинку, а й чіпав її промежину. Сам історик казав, що так він перевіряв сухість білизни дитини (у дівчинки був енурез).

У липні 2020 року Дмитрієва виправдали, проте Петрозаводський міський суд вирішив, що у насильницьких діях Дмитрієв винен, і засудив його до трьох з половиною років колонії суворого режиму. У вересні того ж року Верховний суд Карелії, розглянувши апеляційні скарги захисту та звинувачення на вирок, збільшив термін до 13 років колонії суворого режиму.