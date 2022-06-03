Вірменська опозиція побилася з поліцією біля будівлі уряду (відео)

У Єревані відбуваються сутички між поліцією та протестувальниками

Опозиційні сили звинуватили владу у намаганні розігнати мирний протест силовими методами

У столиці Вірменії відбуваються заворушення, які почалися з ходи опозиції від резиденції прем’єр-міністра Нікола Пашиняна до будівлі парламенту. Про події в урядовому кварталі Єревану пишуть вірменські ЗМІ.

За інформацією видання News.am, протестувальники опозиційного «Руху опору» просто намагалися пройти від урядової резиденції до будівлі парламенту країни.

Але поліція не пропустила мітингарів, чим нібито спровокувала бійку.

ЗМІ пише, що правоохоронці використали спецзасоби. Поліція почала затримували протестувальників.

Видання АМІ, у свою чергу, повідомляє, що мітингарі від будівлі уряду пішли до кварталу урядових дач, а потім повернулася до резиденції прем’єр-міністра, де почала вимагати відставки голови вірменського уряду Нікола Пашиняна.

«У Пашиняна більше немає влади у Вірменії. У Вірменії немає ні парламенту, ні уряду, є поліція, яка намагається зберегти їхню владу», - заявив віцеспікер парламенту від опозиційної фракції «Вірменія» Ішхан Сагателян.

Мітингарі викрикували гасла «Вірменія без Нікола», «Арцах (вірменська назва Нагірного Карабаху – ред.) ніколи не буде у складі Азербайджану», «Зрадник, йди геть» та ін.

ЗМІ пише про використання поліцією світлошумових гранат та дубинок. Також стало відомо про затримання кількох протестувальників.

Нагадаємо, що Нікол Пашинян на засіданні глав держав ОДКБ дорікнув Путіну, що той не захистив Вірменію у Другій карабаській війні, підсумком якої стали територіальні втрати Нагірного Карабаху, який контролюється вірменськими військами.