Вибори у Вірменії: хто зможе претендувати на президентське крісло

Президент Вірменії Армен Саркісян напередодні заявив про свою відставку

Керівник партії «Світла Вірменія» Едмон Марукян та чинний глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян можуть стати кандидатами на пост президента республіки. Про це повідомляє вірменська газета «168 годин».

Зауважимо, що Марукян був опозиційним депутатом парламенту Вірменії, у 2017-2019 роки входив до депутатського блоку «Елк» разом із чинним прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. За підсумками позачергових виборів до парламенту 2021 року його партія «Світла Вірменія» не пройшла до законодавчого органу.

Раніше президент Вірменії Армен Саркісян заявив про свою відставку. Він зазначив, що президент не має необхідних інструментів, щоб у нинішній складний для країни та нації період вплинути на докорінні процеси внутрішньої та зовнішньої політики.

Зауважимо, що позачергові вибори президента Вірменії, відповідно до Конституції республіки, можуть відбутися в середині лютого. Президента республіки обиратимуть депутати Національних Зборів. Президент Вірменії обирається терміном сім років.

Нагадаємо, на початку грудня на кордоні Вірменії та Азербайджану сталася стрілянина, тоді загинув військовий. У Баку поклали відповідальність за цей інцидент на військово-політичне керівництво Вірменії.