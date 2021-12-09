На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася стрілянина, загинув військовий

Баку та Єреван покладають відповідальність за стрілянину один на одного

Міноборони Вірменії у четвер, 9 грудня, повідомило про обстріл на східній ділянці кордону з азербайджанської сторони. В оборонному відомстві Азербайджану, у свою чергу, заявили про провокацію з боку Вірменії та повідомили про загибель військового.

«Пізно ввечері 8 грудня підрозділи збройних сил Азербайджану відкрили вогонь з вогнепальної зброї різного калібру у напрямку бойових позицій збройних сил Вірменії, розташованих у східній частині вірмено-азербайджанського кордону. Діями у відповідь вогонь противника було придушено», – йдеться в повідомленні міноборони Вірменії.

Там також повідомили, що з вірменської сторони постраждалих немає.

Тим часом у Баку поклали відповідальність за цей інцидент на військово-політичне керівництво Вірменії.

«Внаслідок чергової провокації, скоєної збройними силами Вірменії вночі 8 грудня на Кельбаджарському напрямку азербайджано-вірменського державного кордону, загинув військовослужбовець Асіф Алієв», – повідомили у міноборони Азербайджану.

У відомстві також додали, що азербайджанська армія придушила противника.

До слова, 13 листопада Азербайджан заявляв, що у Нагірному Карабасі відновилися обстріли.

Також влітку тривали активні бойові дії на вірменсько-азербайджанському кордоні.

У вересні у Вірменії вшанували пам’ять жертв війни в Нагірному Карабасі (фото).

До слова, лише у липні на кордоні Вірменії та Азербайджану стріляли тричі. Баку та Єреван після цього обмінювалися звинуваченнями у скоєних провокаціях.

У червні Азербайджан та Вірменія провели незвичний обмін полоненими. Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів у Нагірному Карабасі. Йдеться про мінні поля в тих частинах Агдамського району, які за підсумками осінньої військової кампанії перейшли Баку.

Нагадаємо, у середині травня відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Тодішній прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників.

Згодом Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, у якому попросив надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікту в Нагірному Карабасі.

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