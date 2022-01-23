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    Президент Вірменії подав у відставку

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    Президент Вірменії Вірмен Саркісян подав у відставку - Президент Вірменії подав у відставку
    Президент Вірменії Вірмен Саркісян подав у відставку
    фото: ТАСС

    Саркісяна було обрано главою держави у 2018 році

    Президент Вірменії Вірмен Саркісян подав у відставку. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті глави держави.

    «Я довго думав і вирішив піти з посади президента республіки після активної роботи близько чотирьох років. Це рішення зовсім не емоційне, воно дотримується певної логіки», – сказав він.

    За словами Саркісяна, «президент не має необхідних інструментів, щоб у нинішній складний для країни та нації період вплинути на докорінні процеси внутрішньої та зовнішньої політики».

    Саркісяна було обрано главою держави у 2018 році.

    Після конституційних реформ 2015 року країна перейшла на парламентську форму правління. Таким чином, повноваження президента є виключно представницькими, він сам обирається парламентом терміном на сім років.

    Саркісян – дипломат, у 1996–1997 роках очолював вірменський уряд, його висунули фракції правлячої Республіканської партії Вірменії та її коаліційного партнера – левонаціоналістичної партії «Дашнакцутюн».

    Нагадаємо, на початку грудня на кордоні Вірменії та Азербайджану сталася стрілянина, тоді загинув військовий. У Баку поклали відповідальність за цей інцидент на військово-політичне керівництво Вірменії.

    Теги: відставка партії Вірменія президент уряд
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    Президент Вірменії подав у відставку