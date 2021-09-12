Вистачило одного укусу: в Австралії акула вбила серфера (відео)

Тварині вистачило лише одного укусу, щоб вбити жертву

Чоловік отримав смертельні травми руки і спини

У Новому Південному Уельсі (Австралія) серфер став жертвою акули на місцевому Смарагдовому пляжі. Про це повідомляє The Guardian.

30-річний серфер був у воді, коли на нього напала акула. Тварині вистачило лише одного укусу, щоб вбити жертву, яка жахливо кричала.

За словами інспектора швидкої допомоги, це був «руйнівний» інцидент для кожного присутнього на пляжі.

«Ряд місцевих серфінгістів та перехожих прийшли на допомогу цій людині, вони були неймовірно сміливими у дуже складній ситуації. Пацієнт отримав важку травму руки та спини. Попри всі зусилля перехожих, медиків та інших служб швидкої допомоги, чоловіка не вдалося врятувати», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Новій Зеландії, на пляжі поблизу міста Окленд, вперше за сім років зафіксували смерть від нападу акули. Такі напади рідкісні у країні, а останній смертельний інцидент стався у 2013 році.

Раніше стало відомо, що в Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська сім’я. Зокрема, 12-річний хлопець залишився без руки. Згодом подробиці про напад акули на українських туристів розповів туроператор.