Вперше за сім років: у Новій Зеландії акула вбила молоду дівчину

За 170 років у Новій Зеландії зафіксовано лише 13 випадків смертельних нападів акул

За словами свідків, дівчина перед нападом акули плавала прямо перед рятувальниками

У Новій Зеландії, на пляжі поблизу міста Окленд, вперше за сім років зафіксували смерть від нападу акули. Такі напади рідкісні у країні, а останній смертельний інцидент стався у 2013 році.

Про це пише BBC.

Жертвою нападу стала 19-річна Кела Марлоу, її знайшли на місцевому пляжі Вайхі-Біч. Дівчина була ще жива, коли її витягали з води, однак вона померла від поранень.

За словами правоохоронців, травми свідчили, що вона постраждала від нападу акули. Наразі невідомо, що це був за вид, проте очевидці заявляли, що це була велика біла акула.

Цей вид акул охороняється у країні та найчастіше зустрічається біля північних пляжів Нової Зеландії. Більшість місцевих акул нешкідливі, а ті, що несуть загрозу, доволі рідко взаємодіють із плавцями.

Попри це на пляжі були встановлені обмеження та попередження. За словами свідків, дівчина плавала прямо перед прапорами рятувальників. Коли ж вона почала кричати, ті одразу кинулись їй на допомогу.

Останній напад акули в Новій Зеландії зафіксували у 2018 році. Акула напала на чоловіка на пляжі Бейліс, але той вижив. Усього ж, за даними Департаменту охорони Нової Зеландії, за 170 років у країні було лише 13 випадків смертельних нападів акул.

Раніше стало відомо, що в Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська сім’я. Зокрема, 12-річний хлопець залишився без руки.

Згодом подробиці про напад акули на українських туристів розповів туроператор.