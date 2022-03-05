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    Війна пішла не за планом Путіна – Блінкен

    Блінкен: Америка чинить &laquo;сильний тиск на Росію, щоб вона припинила війну&raquo;&nbsp;&nbsp; - Війна пішла не за планом Путіна – Блінкен
    Блінкен: Америка чинить «сильний тиск на Росію, щоб вона припинила війну»  
    фото: Reuters

    Держсекретар високо оцінив «надзвичайну стійкість» українського народу.

    Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен переконаний, що Україна здатна перемогти у війні, яка пішла не за планом Путіна. Про пише ВВС.

    «Якщо Москва має намір спробувати якось повалити уряд і встановити власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це, – заявив Блінкен.

    Держсекретар також зазначив, що не знає, скільки триватиме ця війна. Разом з тим високо оцінив «надзвичайну стійкість» українського народу.

    На думку держсекретаря США, війна вже пішла не так, як планував президент Росії Володимир Путін.

    Блінкен також сказав, що міжнародне співтовариство прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні, а також чинити «сильний тиск на Росію, щоб вона припинила війну, яку розпочав Володимир Путін».

    Також керівник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив, що його відомство не має уявлення про те, коли закінчиться війна в Україні.

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    Теги: США війна Путін Україна Ентоні Блінкен #stoprussia
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    Війна пішла не за планом Путіна – Блінкен