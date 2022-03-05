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    ООН називає нову кількість українських біженців

    Багато українських родин виїхали за кордон у повному складі - ООН називає нову кількість українських біженців
    Багато українських родин виїхали за кордон у повному складі

    Понад половина біженців перетнули кордон України з Польщею

    Cтаном на 3 березня, понад 1,2 млн біженців залишили Україну. Такі дані з посиланням на управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомляє телеканал CNN.

    Остання оцінка, доступна безпосередньо на сайті УВКБ ООН, була оприлюднена 3 березня, тоді фахівці казали про понад мільйон біженців за перший тиждень війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.

    Як ідеться в оновленій інформації, з 1,2 млн біженців, які втекли, більш як половина перетнули кордон України з Польщею.

    Серед інших країн, які першими прийняли українських біженців, є Угорщина, Словаччина, Молдова та Румунія.

    Управління верховного комісара ООН у справах біженців також вказує, що багато інших українців «переїжджають усередині країни», багато родин виїхали в повному складі.

    Раніше повідомлялося, що українці, які тікають від війни, матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років.

    Рада ЄС 4 березня одноголосно підтримала рішення ввести систему тимчасового захисту для українських біженців.

    Теги: ЄС Росія Молдова ООН Словаччина Румунія Угорщина українці кордон біженці #stoprussia
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    ООН називає нову кількість українських біженців