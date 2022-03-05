США попереджають – війська РФ ідуть до другого за величиною ядерного об'єкта України

У небезпеці Південноукраїнська АЕС в Миколаївській області

Російські війська наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України. Про це заявила представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає CNN.

«Російські сили зараз розташовані за 20 миль і наближаються до другого за величиною ядерного об'єкту України», – сказала вона.

Лінда Томас-Грінфілд не назвала станції, однак, за даними «Енергоатому», другим за величиною ядерним об'єктом України – з точки зору вироблення електроенергії – є Південноукраїнська АЕС в Миколаївській області.

«Президент Путін повинен зупинити цю гуманітарну катастрофу, поклавши край цій війні і припинивши ці безсовісні напади на народ України», – додала посол.

Томас-Грінфілд заявила, що неминуча небезпека зберігається після того, як минулої ночі вдалося «ледве уникнути» катастрофи, маючи на увазі пожежу, що спалахнула на Запорізькій атомній електростанції в результаті обстрілу об'єкта російськими військами.

«Міжнародне співтовариство має бути одностайним у вимозі, щоб російські сили припинили свій небезпечний наступ. І, як я вже говорила, народ України розраховує на нас, і ми не повинні його підвести», – сказала вона.

Нагадаємо, уночі 4 березня стало відомо про обстріл і пожежу на Запорізькій АЕС. Також якщо вибухне, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль – Кулеба про обстріл ЗАЕС.

Стало відомо, що робити у разі радіаційної аварії.