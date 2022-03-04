Очільник Держдепу відповів, коли закінчиться війна в Україні

У США вважають, що треба продовжувати тиснути на РФ

Керівник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив, що його відомство не має уявлення про те, коли закінчиться війна в Україні. Про це повідомляється в матеріалах спільного виступу Ентоні Блінкена та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

«На жаль, і це жахливо, але, мабуть, скоро це не закінчиться. Ті зусилля, які ми робимо разом, повинні продовжуватися. Вони повинні розвиватися. Ми повинні діяти, як сказав президент Байден, разом з багатьма країнами світу, які розуміють огидність того, що зробив Володимир Путін. Ми повинні продовжувати зусилля, доки це не закінчиться. Поки не скінчиться війна, поки не вийдуть російські війська та українці не здобудуть незалежність, суверенітет, не відновлять територіальну цілісність», – заявив голова Держдепу.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден заявив, що Росія навмисне цілиться по цивільних об’єктах в Україні.

Як стало відомо, Білий дім просить у Конгресу $10 млрд для України.

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