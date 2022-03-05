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    Економіка та фінанси

    Відповідь на агресію РФ: країни G7 відмовляться від російського газу

    Через військову агресію проти України &laquo;Газпром&raquo; втратить ринок збуту газу - Відповідь на агресію РФ: країни G7 відмовляться від російського газу
    Через військову агресію проти України «Газпром» втратить ринок збуту газу

    Глава МЗС країн G7 провели обговорення ситуації в Україні

    Країни «Групи семи» можуть відмовитися від російського газу про це повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у Twitter.

    «Серед країн G7 є згода про необхідність відмовлятися від російського газу», - зазначила глава МЗС Великої Британії.

    Як відомо, глави зовнішньополітичних відомств країн G7 у п’ятницю, 4 березня, провели обговорення ситуації в Україні, а також скоординували кроки у відповідь на російську агресію.

    Нагадаємо також, що понад 70 світових компаній йдуть із РФ: список.

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    Теги: Росія газ санкції війна Велика сімка Україна #stoprussia
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    Відповідь на агресію РФ: країни G7 відмовляться від російського газу