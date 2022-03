Відповідь на агресію РФ: країни G7 відмовляться від російського газу

Країни «Групи семи» можуть відмовитися від російського газу про це повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у Twitter.

«Серед країн G7 є згода про необхідність відмовлятися від російського газу», - зазначила глава МЗС Великої Британії.

My G7 counterparts and I agree we must reduce dependency on Russian fuel over time. Together we will support Ukraine, degrade the Russian economy through sanctions and ensure Putin fails. pic.twitter.com/9Sgwdb1peK