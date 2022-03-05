Під Києвом росіяни на танках знищили місцеве кладовище – журналіст

В Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Окупанти влаштували звірства у селі Колонщина, що у Київській області. Про це у Facebook 5 березня повідомив журналіст Ян Доброносов.

«У мене знайомі під Києвом у селі Колонщина. Там зараз критична ситуація. У них немає світла, води, зв'язку, немає тепла, сидять у підвалах. Росіяни ходять селом, сьогодні танками цвинтар знищили і вони бачили, як сусіда розстріляли! Там багато дітей, що просять евакуацію! Можна як то допомогти?» – забив на сполох журналіст.

Нагадаємо, що в Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією. Всього з початку війни російські окупанти втратили понад 9 тис. солдатів.