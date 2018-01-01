Війська Асада сплюндрували християнські могили у Сирії (фото)

Лояльні Башару Асаду війська шукали золото у могилах

Солдати режиму Башара Асада розорили могили на християнському кладовищі в передмісті Дамаска - Східній Гуті. У пошуках золотих прикрас мародери осквернили безліч могил на кладовищі в районі Харести. Глава місцевої опозиційної ради Харесте Хусам аль-Бейрут розповів агентству «Анадолу», що даний район Сирії на деякий час перейшов під



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Фото: aa.com.tr Кладовище у Харесті

Лояльні Башару Асаду війська шукали золото у могилах

Солдати режиму Башара Асада розорили могили на християнському кладовищі в передмісті Дамаска - Східній Гуті. У пошуках золотих прикрас мародери осквернили безліч могил на кладовищі в районі Харести.

Глава місцевої опозиційної ради Харесте Хусам аль-Бейрут розповів агентству «Анадолу», що даний район Сирії на деякий час перейшов під контроль сил Асада. Скориставшись цим мародери, з числа прихильників режиму, почали орудувати на місцевому кладовищі в пошуку цінних речей.

«Завдяки контрнаступу загонів опозиції Хареста вийшла з-під контролю Асада. Те, з чим ми зіткнулися в звільненому районі, привело нас у жах. Вандали поглумилися над десятками могил в пошуку цінних речей. Це страшне видовище», - зазначив Бейруті, нагадавши, що до початку конфлікту в 2011 році християни становили близько 15 відсотків населення Харести.

Християнське кладовище було створено в районі Східної Гути в 1935 році.

Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними ООН, в ході конфлікту загинуло понад 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені покинути свої будинки. 4,8 мільйона чоловік знайшли притулок за межами країни.

Джерело: Анадолу