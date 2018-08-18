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    У світі

    Військові у Мексиці виявили найбільшу партію наркотиків в історії країни

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    У Мексиці виявили 50 тонн наркотиків - Військові у Мексиці виявили найбільшу партію наркотиків в історії країни
    У Мексиці виявили 50 тонн наркотиків

    Наркотики були виявлені на двох складах

    Морська піхота Мексики 16 серпня в штаті Сіналоа виявила близько 50 тонн синтетичних наркотиків - найбільшу партію наркотиків в історії Мексики. Про це повідомила місцева газета Excelsior.

    Наркотики були виявлені в четвер на двох складах у сільській місцевості.

    Речовину під назвою «Кристал» було закопано в ямі глибиною чотири метри в бочках і мішках.

    Пыд час розвідувальної операції була також знайдена нарколабораторія.

    За даними військових, сім тонн препарату були вже підготовлені до продажу на першому складі, крім того, там виявили ще понад 400 бочок і 50 мішків із наркотиком. На другому складі знайшли ще 100 бочок із забороненими речовинами.

    Нагадаємо, правоохоронці Еквадору виявили 637 кілограмів наркотиків у салоні пасажирського автобуса, який розбився неподалік столиці країни Кіто 14 серпня.

    Джерело: РБК-Україна

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