Військові у Мексиці виявили найбільшу партію наркотиків в історії країни
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Наркотики були виявлені на двох складах
Морська піхота Мексики 16 серпня в штаті Сіналоа виявила близько 50 тонн синтетичних наркотиків - найбільшу партію наркотиків в історії Мексики. Про це повідомила місцева газета Excelsior.
Наркотики були виявлені в четвер на двох складах у сільській місцевості.
Речовину під назвою «Кристал» було закопано в ямі глибиною чотири метри в бочках і мішках.
Пыд час розвідувальної операції була також знайдена нарколабораторія.
Momento en que la Marina descubre 50 toneladas de droga crystal, en Sinaloa.— Periódico Excélsior (@Excelsior) August 17, 2018
Más información: https://t.co/nE9s9qeSa7 pic.twitter.com/D5dQvSzzZT
Secretaría de Marina dio a conocer los videos en donde se aprecia el momento en que descubren un mega cargamento de droga. https://t.co/nE9s9qeSa7 pic.twitter.com/Y41uOTETYR— Periódico Excélsior (@Excelsior) August 17, 2018
За даними військових, сім тонн препарату були вже підготовлені до продажу на першому складі, крім того, там виявили ще понад 400 бочок і 50 мішків із наркотиком. На другому складі знайшли ще 100 бочок із забороненими речовинами.
Нагадаємо, правоохоронці Еквадору виявили 637 кілограмів наркотиків у салоні пасажирського автобуса, який розбився неподалік столиці країни Кіто 14 серпня.
Джерело: РБК-Україна