Військовополоненому українському моряку зроблять операцію у РФ - адвокат



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Василь Сорока міститься в старій камері без гарячої води, - адвокат

Наразі Сороку готують до операції на руці

Військовополоненому українському моряку Василю Сороці призначили операцію на пораненій руці. Про це повідомив його адвокат Сергій Бадамшін на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні в СІЗО Лефортово відвідав військовополоненого Василя Сороку. І ось є хороші новини. Минулої п'ятниці йому провели обстеження у московській «цивільній» лікарні і лікар призначив проведення операції на пораненій руці. Дата операції поки не визначена, в ці дні йде підготовка, аналізи. Очікувано, але ноу-хау тюремних лікарів лікувати розрив трьох сухожиль і нерва уколами вітаміну B результату не дало. Через розрив і набряк нижче рани не сходить», - пояснив лікар. Спасибі йому за бажання допомогти і вірність лікарському обов'язку. Також на думку спеціалістів, до яких я звертався, зволікання з операцією може спричинити незворотні наслідки», - написав адвокат.

Бадамшін додав, що Сорока міститься в старій камері без гарячої води. Але до побутових складнощів ставитися поблажливо і з гумором. Та й в цілому настрій бадьорий.

«Ще був сьогодні вранці неприємний інцидент в СІЗО, коли через організації консульської допомоги співробітники ізолятора були змушені відмовити в побаченнях рідним і близьким інших арештантів. Люди приїхали з усієї країни, деякі з дітьми. До сліз. Я розповів про це Сороці. Василь просив мене передати, щоб рідних і близьких, тим більше з дітьми, пускали до арештантів в пріоритетному порядку. І просив бути скромніше: «Не треба багато уваги там, де воно не потрібно», - написав Бадамшін.

Як повідомлялося, офіційна інформація про медичне обстеження військовополонених моряків, які перебувають в російських в'язницях, в Україну не надходила.