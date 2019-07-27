Визнання Косово відкликала ще одна країна



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Центральноафриканська Республіка стала чотирнадцятою країною, яка відкликала визнання незалежності Косово

Центральноафриканська республіка відкликала визнання незалежності Косово. Про це в ефірі телерадіокомпанії РТС заявив перший віце-прем'єр і глава МЗС Сербії Івіца Дачич.

«Я хотів би проінформувати громадськість, що Центральноафриканська Республіка є 14-ю країною, яка уточнила свою позицію про невизнання Косово, оскільки вона знаходиться в списку країн, що має Приштина і в якому сказано, що ці країни визнають Косово», - сказав Дачич.

Він уточнив, що минулого року перебував у ЦАР і тодішній президент цієї країни здивувався інформації з приводу такого визнання.

«Ми отримали офіційну ноту за підписом міністра, який сказав, що вони провели розслідування, чи існує це рішення. Немає ніякого листа від Центральноафриканської Республіки для того, щоб займати таку позицію», - заявив Дачич.

До теперішнього часу, крім ЦАР, свою позицію щодо Косово уточнили Республіка Палау, Мадагаскар, Соломонові Острови, Лесото, Суринам, Гранада, Союз Коморських Островів, Бурунді, Співдружність Домініки, Сан-Томе і Прінсіпі, Ліберія, Гвінея-Бісау, Папуа-Нова Гвінея.

Сербський автономний край Косово та Метохія, населений албанським етнічною більшістю, оголосив незалежність в 2008 році під назвою Республіка Косово. Цей крок визнали близько 100 країн-членів ООН.