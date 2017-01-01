  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Влада Пакистану залучила армію проти демонстрантів у центрі столиці

    Міністерство внутрішніх справ Пакистану опублікувало відповідне офіційне повідомлення
    Влада Пакистану 25 листопада 2017 року вирішила залучити військових для протидії демонстрантам у центрі столиці країни Ісламабаді. Зазначено, що раніше цього дня в місті відбулись сутички між правоохоронцями та релігійними активістами ісламського руху «Техрік-є-Лабаік», які проводять сидячу акцію протесту, блокуючи
    • Вчора, 02:27
    • Розсилка

    Міністерство внутрішніх справ Пакистану опублікувало відповідне офіційне повідомлення

    Влада Пакистану 25 листопада 2017 року вирішила залучити військових для протидії демонстрантам у центрі столиці країни Ісламабаді.

    Зазначено, що раніше цього дня в місті відбулись сутички між правоохоронцями та релігійними активістами ісламського руху «Техрік-є-Лабаік», які проводять сидячу акцію протесту, блокуючи рух транспорту на головних автомагістралях в Ісламабаді вже протягом понад двох тижнів.

    Як повідомляється, міністерство внутрішніх справ Пакистану опублікувало повідомлення, в якому зазначається, що, згідно з положеннями конституції країни, армія на запит столичної адміністрації може бути залучена для допомоги цивільним особам та для відновлення законності й порядку в Ісламабаді.

    У повідомленні міністерства не вказується, чи будуть військові напряму залучені для розгону демонстрантів.

    Під час сутичок у суботу постраждали понад 200 осіб, включаючи представників поліції. Протестувальники заявляють про вбивство чотирьох активістів, проте поліція заперечує, що внаслідок протистояння були загиблі.

    Силова акція проти активістів у столиці спричинила масові протести в інших містах Пакистану.

    Джерело: Deutsche Welle

    акція військові Пакистан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ