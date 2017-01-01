Влада Пакистану залучила армію проти демонстрантів у центрі столиці

Міністерство внутрішніх справ Пакистану опублікувало відповідне офіційне повідомлення

Влада Пакистану 25 листопада 2017 року вирішила залучити військових для протидії демонстрантам у центрі столиці країни Ісламабаді. Зазначено, що раніше цього дня в місті відбулись сутички між правоохоронцями та релігійними активістами ісламського руху «Техрік-є-Лабаік», які проводять сидячу акцію протесту, блокуючи



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Міністерство внутрішніх справ Пакистану опублікувало відповідне офіційне повідомлення

Влада Пакистану 25 листопада 2017 року вирішила залучити військових для протидії демонстрантам у центрі столиці країни Ісламабаді.

Зазначено, що раніше цього дня в місті відбулись сутички між правоохоронцями та релігійними активістами ісламського руху «Техрік-є-Лабаік», які проводять сидячу акцію протесту, блокуючи рух транспорту на головних автомагістралях в Ісламабаді вже протягом понад двох тижнів.

Як повідомляється, міністерство внутрішніх справ Пакистану опублікувало повідомлення, в якому зазначається, що, згідно з положеннями конституції країни, армія на запит столичної адміністрації може бути залучена для допомоги цивільним особам та для відновлення законності й порядку в Ісламабаді.

У повідомленні міністерства не вказується, чи будуть військові напряму залучені для розгону демонстрантів.

Під час сутичок у суботу постраждали понад 200 осіб, включаючи представників поліції. Протестувальники заявляють про вбивство чотирьох активістів, проте поліція заперечує, що внаслідок протистояння були загиблі.

Силова акція проти активістів у столиці спричинила масові протести в інших містах Пакистану.

Джерело: Deutsche Welle