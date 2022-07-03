Влада попередила жителів Бєлгорода, що спати спокійно вони не зможуть (відео)

Губернатор не зміг пообіцяти людям, що обстрілів більше не буде

Губернатор області В'ячеслав Гладков незграбно заспокоїв містян

Жителі Бєлгорода нажахані нічними обстрілами міста. Із ними вирішив поспілкуватися губернатор області В'ячеслав Гладков. Утім, заспокоїти людей у посадовця вийшло не дуже зграбно.

Одна із жінок запитала губернатора: «Скажіть, як нам спати спокійно?». У відповідь глава регіону сказав, що «ніяк». Відповідне відео поширили російські ЗМІ.

«Усе, що залежить від мене, від оперативних служб – ми на місці. Ми працювали, працюємо і працюватимемо. Те, що зараз сталося, це, звісно, вкрай складна ситуація. Тому сказати, що такого більше ніколи не буде не можу», – відповів губернатор.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді вночі прогриміли потужні вибухи. В центрі міста почалася пожежа. Відомо, що частково зруйновані 11 багатоповерхівок і близько 40 приватних будинків, із них 5 – повністю.

Російські ЗМІ повідомляють, що у Бєлгороді знайдено частини зенітно-ракетного комплексу «Панцир». Знахідка може свідчити лише про одне – росіяни самі вдарили по своїх домівках. Адже на озброєнні у ЗСУ таких ЗРК немає.