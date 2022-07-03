«Гросмейстер» Путін програв усі свої партії та майбутнє росіян на додачу

Боротьба Путіна проти розширення НАТО призвела до вступу нових країн в альянс

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Гроссмейстер дает уроки мастерства

Что не говори, но Путин настоящий гроссмейстер большой политики – чудеса буквально творит на мировой шахматной доске, добился всё-таки расширения НАТО, подманил альянс к российским границам.

Швеция и Финляндия десятилетиями (первая даже лет двести) гордились своим нейтральным статусом и не вступали ни в какие военные союзы. От НАТО они тоже старались держаться подальше и при задиристом Хрущеве, и при застойном Брежневе, и даже при кровавом Сталине. Но Путин смог... Он добился невозможного... Опять всех переиграл... Устроил войну в центре Европы и напугал флегматичных скандинавов до такой степени, что они, буквально задрав штаны, побежали в НАТО.

Что бы Путин ни декларировал, он добивается ровно обратного. Борьба против расширения НАТО привела к вступлению в него новых стран. «Борьба за мир» в Донбассе – к широкомаштабной войне в нем . «Защита» его жителей – к их физическому уничтожению. Воссоединение «братских народов» – к кровавой вражде между ними.

Интересно, когда жители российских Нью-Васюков поймут, что этот «гроссмейстер» проиграл все свои партии и их будущее впридачу.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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