Коли українці зможуть вільно купувати зброю: відповідь МВС

Українці можуть вільно купувати короткоствольну зброю вже з наступного року. Відповідне законодавство буде прийняте впродовж літа-осені.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів на своєму Telegram-каналі.

«Українці дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю. 70% з опитаних підтримали право на вільне її носіння. Підкреслю, що мова йде саме про пістолет, а не гранатомет чи автомат Калашникова. Міністерство погоджується з рішенням українців, і вже готуються зміни до другого читання законопроєкту», – написав Андрусів.

За його словами, після законодавчих аспектів певний організаційний час запускатимуться відповідні реєстри зброї.

«Можливо будуть внесені додаткові рішення, щоб ми могли зберігати контроль за обігом зброї: перевіряти чия вона, як відбуватиметься процес реєстрації, в які періоди власник зброї має проходити перевірки», – допускає Андрусів.

Нагадаємо, «Дія» опублікувала результати опитування щодо легалізації зброї в Україні.

В умовах війни більш ніж вдвічі зросла кількість людей, які підтримують легалізацію вогнепальної зброї в Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що відповідальність за обіг збої лежить і на державі, і на суспільстві.

23 лютого Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення.

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