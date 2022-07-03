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    Політика

    Коли українці зможуть вільно купувати зброю: відповідь МВС

    Коли українці зможуть вільно купувати зброю: відповідь МВС
    фото з відкритих джерел

    Міністерство готує відповідний законопроєкт до другого читання

    Українці можуть вільно купувати короткоствольну зброю вже з наступного року. Відповідне законодавство буде прийняте впродовж літа-осені.

    Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів на своєму Telegram-каналі.

    «Українці дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю. 70% з опитаних підтримали право на вільне її носіння. Підкреслю, що мова йде саме про пістолет, а не гранатомет чи автомат Калашникова. Міністерство погоджується з рішенням українців, і вже готуються зміни до другого читання законопроєкту», – написав Андрусів.

    За його словами, після законодавчих аспектів певний організаційний час запускатимуться відповідні реєстри зброї.

    «Можливо будуть внесені додаткові рішення, щоб ми могли зберігати контроль за обігом зброї: перевіряти чия вона, як відбуватиметься процес реєстрації, в які періоди власник зброї має проходити перевірки», – допускає Андрусів.

    Нагадаємо, «Дія» опублікувала результати опитування щодо легалізації зброї в Україні.

    В умовах війни більш ніж вдвічі зросла кількість людей, які підтримують легалізацію вогнепальної зброї в Україні.

    Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що відповідальність за обіг збої лежить і на державі, і на суспільстві.

    23 лютого Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення.

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    Теги: росія МВС окупанти міністр зброя війна українці Україна населення окупація #stoprussia
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    Коли українці зможуть вільно купувати зброю: відповідь МВС